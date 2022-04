Este 30 de abril, Metallica estará presentándose en el Campo Argentino de Polo ante más de 30.000 fanáticos que ya tenían sus entradas desde el inicio de la pandemia, cuando este show originalmente iba a tener lugar.

La banda más icónica del metal y el trash vuelve a nuestro país después de 5 años, celebrando el aniversario número 30 del más famoso de sus discos, The Black Album, y acompañados por una de las promesas del siglo xxi, la banda estadounidense Greta Van Fleet.

Por eso, para ir calmando las ansias hasta que llegue el gran día del show, les compartimos 5 datos increíbles sobre Metallica:

El Black Album y sus sorprendentes resultados

Con un sonido bastante diferente al que la banda venía habituando, The Black Album fue un antes y un después en la carrera de Metallica.

Ni siquiera los propios miembros de la banda le tenían demasiada fe, al punto de que Kirk Hammet le apostó su auto de alta gama a su representante, pues estaba seguro de que su disco no tendría un éxito tan rotundo como los anteriores.

Kirk tuvo que tragarse sus palabras cuando, tan solo en 24 horas, el disco superó el millón de copias vendidas, y ese número sólo fue en ascenso, hasta transformar al Black Album en uno de los mayores superventas de la historia, y el empujón final que Metallica necesitó para despuntar a la fama mundial.

Metallica en la Antártida

Uno de los hitos más destacables de la banda, y el concierto más memorable de la misma -en palabras de sus propios miembros- se dio en el año 2013 en territorio argentino. O, bueno, en el territorio argentino que se encuentra en la Antártida, en la base argentina Carlini.

Frente a un público de científicos de los más diversos países, así como un grupo selecto de fanáticos provenientes de cinco países latinoamericanos, Metallica dio un show desde una carpa climatizada que pasaría a la historia.

Tras un año de intensa preparación y planificación codo a codo con la Dirección Nacional Antártica, para así evitar cualquier tipo de impacto medioambiental, Metallica recibió la aprobación para trasladar a las orillas de la Caleta Porter sus 25 toneladas de equipamiento, y dar así un show que podría ser escuchado únicamente mediante audífonos, para no generar un impacto negativo en el ecosistema.

La regla de Lars

Lars Ulrich, el baterista de Metallica, no es conocido por pasar desapercibido. Desde su escándalo con Napster hasta haber sido echado de su banda anterior por, en palabras de ellos, “insoportable”, el carácter de Ulrich es, cuanto menos, particular.

Y hay una regla bastante graciosa que no mucha gente conoce; un pacto entre el baterista y James Hetfield, quien tiene un hábito de golpear con la mano los platillos de Lars.

Ante este acto recurrente, sacrilegioso para cualquier baterista, Ulrich estableció una multa de 100 dólares cada vez que el líder de Metallica golpeara su batería de esa manera.

El verdadero significado tras “Nothing Else Matters”

Probablemente una de las canciones más icónicas de Metallica. Con un riff nacido a partir de un ejercicio de calentamiento de Kirk Hammet, Nothing Else Matters se alzó como un himno del rock y la canción infaltable en un concierto de la banda.

Sin embargo, durante los dos primeros años posteriores al lanzamiento de The Black Album, donde se halla esta canción, Nothing Else Matters no fue interpretada en ningún show.

James Hetfield, compositor y cantante, comentaría que la razón detrás de esto es que se trata de una canción dedicada a su difunto abuelo, y que la primera estrofa de la misma retrata de manera casi literal las últimas palabras del hombre.

Hetfield confirmó, con dolor, que le era imposible tocar y cantar esa canción en vivo, puesto que le removía demasiadas emociones.

Eventualmente, James logró salir adelante y es hoy en día que no transcurre un solo show de Metallica sin que suene esta canción.

La pelea con Dave Mustaine

Resulta raro imaginar qué hubiera ocurrido si este hecho no hubiera tenido lugar.

Hace casi 40 años, en una habitación de un hotel de Queens, tres miembros de Metallica despiertan a un resacoso Dave Mustaine, le dicen que ya no forma parte de la banda y lo llevan a una estación de autobús sin ni un dólar en el bolsillo y con un viaje de 40 horas por delante.

Pero, lejos de darse por vencido, Mustaine tomó su furia -la cual ya venía acumulada desde hacía mucho tiempo, debido al alcoholismo que le ganó su expulsión- y la transformó en otra de las bandas más legendarias de la historia del metal: Megadeth.

¿Conocías estas historias? ¿Hay alguna que consideres que deberíamos incluir? Compartilo con nosotros en los comentarios.

