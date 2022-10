5 Estrategias de Marketing Digital que están ganando: Por qué el marketing digital es importante para tu negocio

El marketing digital se ha convertido en la forma más eficaz de llegar al público objetivo e impulsar las ventas para empresas de todos los tamaños.

Pero no siempre es fácil averiguar qué estrategias de marketing digital merecen su tiempo y dinero. Si eres nuevo en el mundo del marketing o te preguntas en qué centrar tus esfuerzos, puede ser complicado saber qué funciona mejor.

Hay muchas opciones diferentes en lo que respecta al marketing digital, desde las redes sociales y los anuncios de pago hasta los boletines de correo electrónico y las publicaciones en el blog.

En esta entrada del blog, cubriremos algunas de las mejores estrategias de marketing digital que están triunfando en el mercado actual. Siga leyendo para obtener consejos sobre cómo puede aprovechar estas estrategias para su negocio.

Marketing de contenidos

Si hay algo que siempre será importante en el marketing digital, es el contenido.

Y no cualquier contenido, sino un contenido significativo y muy atractivo dirigido a su público objetivo.

Cuando planifiques tu estrategia de marketing de contenidos, piensa en los problemas y retos a los que se enfrentan tus clientes. Cree contenidos que les ayuden a resolver estos problemas, como libros electrónicos o entradas de blog.

A la hora de elegir el medio adecuado para sus contenidos, hay que tener en cuenta algunos factores.

En primer lugar, piense en su público objetivo y en los diferentes dispositivos que utilizan. ¿Es más probable que lean en sus teléfonos u ordenadores? ¿O prefieren ver vídeos?

A continuación, piense en sus recursos. ¿Puede crear muchas entradas de blog en profundidad? ¿O tienes tiempo para crear vídeos?

Elijas lo que elijas, asegúrate de que es coherente con tu marca y de que resuena con tus clientes.

Google Adwords

Google Adwords es una de las formas más populares de marketing digital.

La plataforma le permite crear anuncios que aparecen cuando la gente busca términos específicos. Los anuncios de Adwords se clasifican en función de su porcentaje de clics (CTR).

Esto significa que los anuncios con un alto CTR se clasifican mejor que los que tienen un CTR más bajo.

Por lo tanto, es importante supervisar y optimizar regularmente sus anuncios. La mayoría de las empresas comienzan con algunas de las mejores estrategias de marketing digital. Si sus anuncios no tienen un CTR alto, podría ser porque los anuncios no son relevantes para sus clientes objetivo.

Por ejemplo, si tienes un spa, podrías crear un anuncio de «servicios de spa» en lugar de «productos de spa». Así se asegurará de que su anuncio sea relevante y tenga más probabilidades de que se haga clic en él.

Anuncios en Facebook

Los anuncios de Facebook son otra forma popular de marketing digital. Si su empresa tiene una página de Facebook, puede utilizar estos anuncios para dirigir el tráfico a su página y convertir este tráfico en clientes potenciales o ventas.

Al igual que Google Adwords, Facebook tiene una tasa de clics. Por lo tanto, es importante que tus anuncios sean relevantes y oportunos. Si no lo son, no recibirán muchos clics y tus anuncios no aparecerán en el feed de nadie.

Para empezar con los anuncios de Facebook, tendrás que crear una campaña publicitaria. A continuación, puedes utilizar estas campañas para crear diferentes tipos de anuncios, como anuncios de imagen, anuncios de vídeo o anuncios de segmentación del público.

Cuando crees tus anuncios, ten en cuenta el tipo de persona al que quieres llegar. A continuación, cree anuncios coherentes con ese público.

Por ejemplo, si eres un balneario, quizá quieras crear anuncios para personas interesadas en la belleza y el bienestar.

Video Marketing

Los vídeos son otra forma eficaz de llegar a sus clientes objetivo. Puede utilizar los vídeos en muchas plataformas diferentes y de diversas maneras, desde la creación de vídeos explicativos hasta la organización de vídeos en directo y la celebración de eventos en línea.

Cuando se trata de vídeo marketing, es importante elegir la plataforma adecuada para su negocio. Si tu público objetivo es más joven y está en las redes sociales, quizá quieras centrarte en plataformas como Facebook o YouTube.

Si su público está más orientado a los negocios, quizá quiera centrarse en plataformas como LinkedIn o Zoom. Una buena forma de utilizar el vídeo marketing es crear recorridos de productos.

A los clientes les gusta ver y escuchar los productos antes de comprarlos. Los recorridos de productos son una gran oportunidad para interactuar con su público y mostrarles las ventajas de sus productos.

Marketing de influencers

Otra estrategia eficaz de marketing digital es el marketing de influenciadores.

El marketing de influencers consiste en asociarse con figuras destacadas de su sector para crear contenidos y promocionar su negocio. Puedes encontrar personas influyentes en casi cualquier sector, desde el bienestar hasta la tecnología.

Al asociarse con estas personas influyentes, puede atraer más tráfico a su sitio web, hacer que sus productos lleguen a más personas y, posiblemente, conseguir que estas personas influyentes promocionen sus productos por usted.

Para encontrar influencers, puedes utilizar sitios web como FameBit o SocialSpark. Estos sitios web te ponen en contacto con personas influyentes de tu sector, que luego solicitan trabajar contigo.

A continuación, puedes elegir con qué personas influyentes trabajar en función de una serie de factores, como el tamaño de su audiencia y cuánto cobran.

Cuando te asocies con un influencer, crea una llamada a la acción convincente que dirija a la gente a tu sitio web o producto.

De esta manera, puedes convertir tu asociación con el influencer en ventas para tu negocio.

Estrategias de marketing B2B

Si su negocio se dirige a otras empresas, querrá centrarse en las estrategias de marketing B2B. Éstas incluyen cosas como la creación de blogs, la realización de seminarios web y la promoción de productos en eventos del sector.

Al centrarse en el marketing B2B, creará contenido para ayudar a las empresas a resolver problemas, como la forma de reducir los gastos generales o encontrar los empleados adecuados para su organización.

Al resolver estos problemas, facilitarás la vida de tus clientes potenciales. También los hará más exitosos, lo que significa que necesitarán más sus productos.

Si forma parte de una organización más grande, es posible que quiera asociarse con su equipo de marketing interno. Esto puede ayudarle a centrarse en el marketing B2B sin dejar de atender las necesidades de su negocio principal.

Conclusión

Cuando se trata de marketing digital, hay muchas estrategias diferentes que puede utilizar. Las más eficaces dependen de su negocio y de su público objetivo.

Si se centra en las estrategias de marketing digital adecuadas, llegará a nuevos clientes y creará una sensación de urgencia en torno a sus productos.

También tendrá más tiempo para dedicarse a otros aspectos importantes de su negocio.

Puedes tener éxito con el marketing digital creando contenidos significativos y atractivos, asociándote con personas influyentes y proporcionando información útil a tu público objetivo.