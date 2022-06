5 motivos para migrar a la nube

Pocas tendencias han demostrado acarrear consigo tantas ventajas significativas para las empresas como migrar a la nube.

Por eso, no es casualidad que cada vez más compañías estén optando por llevar a cabo una migración hacia uno de estos ecosistemas.

Y, si bien no es un proceso demasiado complejo, siempre hay detalles que deben ser tenidos en cuenta y pasos que no deben seguirse. Esto es fundamental no solo para que el proceso se pueda llevar a cabo de forma eficiente, sino también segura.

Por suerte, son cada vez más las compañías que están ofreciendo el más amplio abanico de soluciones a la hora de migrar a la nube, como la reconocida Preteco.

Por lo tanto, a continuación vamos a repasar los 5 motivos principales por los cuales toda empresa debería plantearse migrar a la nube.

Migrar a la nube libera a las empresas de muchas tareas engorrosas

Una de las principales ventajas de migrar a la nube es que ésta ya no está alojada en las propias instalaciones de la empresa, sino que pasa a estar a cargo del proveedor de servicios cloud.

De esa manera, será dicho proveedor quien, a partir de la migración, se empiece a encargar de todas las tareas vinculadas a la gestión, el mantenimiento y, sobre todo, la actualización de la arquitectura.

En un entorno on-premise, cada una de esas tareas podía llevar largas horas, suponiendo una obstrucción considerable en el ritmo productivo de una compañía.

Es una excelente forma de ahorrar tiempo y dinero

En relación a esto último, toda esa delegación de tareas no solo le permite a las empresas ahorrar una cantidad sustancial de tiempo, sino también sumas inmensas de dinero.

Dado que ahora todas esas engorrosas tareas quedan en manos del proveedor de servicios cloud, las compañías pueden reinvertir su tiempo en cosas mucho más productivas, enfocándose en sus verdaderas prioridades: los clientes y los negocios.

A su vez, dado que los tiempos de pausa serían menores cada vez que se debiera intervenir en la arquitectura, allí también perderían menos tiempo.

Y todas esas tareas son sumamente costosas. Asegurar el buen funcionamiento de las arquitecturas es fundamental para lograr que una empresa esté optimizada al máximo. En entornos on-premise, se deben contratar técnicos que revisen constantemente los componentes y que los reparen, lo cual es sumamente costoso.

Pero, sin dudas, la tarea más costosa es la de mantener actualizada la arquitectura. La tecnología avanza a pasos agigantados, y una empresa que no pueda seguirle el ritmo está destinada a ser inferior a su competencia.

Pero los componentes necesarios para dichas actualizaciones en entornos on-premise son sumamente caros, por no hablar de los costes de instalación.

Con los entornos cloud, eso es cosa del pasado: bastan unos pocos clicks por parte del proveedor, y tanto la potencia como la capacidad de almacenamiento de la nube aumentarán cuanto sea necesario.

Migrar a la nube ayuda a elevar los estándares de seguridad de la información

Sin embargo, toda esa potencia y capacidad de almacenamiento no tendría ningún sentido si no se contara con niveles iguales o superiores de seguridad.

Y es que migrar a la nube es una de las mejores maneras de elevar los estándares de ciberseguridad, puesto que los datos pasan a estar almacenados en una red privada y segura, la cual puede ser equipada con todo tipo de medidas defensivas.

Los datos son, sin lugar a dudas, el activo más valioso con el que cuentan las compañías. Por lo tanto, garantizar su seguridad debería ser siempre una prioridad.

También ayuda a mejorar los niveles de disponibilidad de la información

Migrar a la nube permite almacenar toda la información en un repositorio centralizado, el cual es accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Esto le permite a los agentes de una empresa interactuar con los datos en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo cual es sumamente útil para, una vez más, optimizar el ritmo de trabajo y el rendimiento de las empresas.

En el futuro cercano, todos estarán en la nube

Los mercados actuales son cada vez más demandantes y competitivos. Frente a este panorama, cualquier ventaja que puedan obtener las empresas supondrá una diferencia considerable.

Y es que, con cada vez más empresas optando por migrar a la nube, aquellas que no lo hagan quedarán, eventualmente, rezagadas.

Por lo tanto, si te interesaría migrar la arquitectura de tu empresa a la nube, te alentamos a ponerte en contacto con algunos de los muchos equipos de profesionales que se dedican a eso, como el de la ya mencionada Preteco.

