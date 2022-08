¿A qué producto se aplican las normas ISO en 2022?

En primer lugar, antes de describir cuales son los productos que se ven beneficiados con las normas ISO, es necesario tener bien en claro que son.

Las normas ISO son estándares de carácter internacional que se encargan de optimizar los procesos empresariales. Estás fueron elaboradas por la International Standard Organization. Los miembros que representan esta organización establecen normativas nuevas en consenso cada vez que se determina una necesidad sin resolver.

Sin embargo, aunque las normas ISO son realmente beneficiosas para todo tipo de e empresas no son leyes que una organización deba cumplir de manera obligatoria. Entonces ¿Por qué las empresas las aplican? Esto se debe a que, las normas ISO aportan un gran prestigio internacional y dan más competitividad frente a un mercado altamente globalizado.

Algunas de las normas ISO más usuales por las que las empresas suelen optar son la ISO 9001 de sistema de gestión de calidad, la ISO 27001 de gestión de la seguridad de la información y la ISO 14001 a cargo de la gestión ambiental. Sin embargo, sean las más usadas o no, cualquier norma ISO funciona como una marca de calidad que convence a los potenciales clientes de que adquieran un determinado servicio o producto.

Como probablemente habrás notado, las normas ISO no se concentran en un solo tipo de sistema de gestión. Existen cientos de normas ISO y, por lo tanto, no hay un solo producto al que se pueda aplicar. De hecho, en términos técnicos, estas normativas se aplican a los procesos y no a los productos en sí.

¿Qué debe tener en cuenta una empresa para implementar normas ISO?

Una empresa puede decidir no conseguir la certificación, pero, de todas maneras, cumplir con los requisitos y reglamentaciones de las normas de manera interna. Sin embargo, algunos prefieren obtener la certificación oficial para hacer publicidad de eso y contar con un factor que los habilite a ser competencia de empresas más grandes.

La certificación conlleva un gran esfuerzo por parte de todos los miembros de la organización. Además se requerirá un cumplimiento mucho más estricto y completo para poder aplicar a este reconocimiento.

¿Cuándo debo implementar una estrategia ISO?

Las normas ISO no se componen de reglas completamente claras, pues todo dependerá de la situación de la empresa y los procesos que se vayan a optimizar. Más que reglas, son un plan, una estrategia.

En la estrategia de una empresa se explican factores como cuáles son protocolos que se deben seguir para asegurar los procesos empresariales con la correspondiente calidad o cual es la manera de evaluar esta calidad.

Por supuesto, cada empresa es diferente y única y, por lo tanto, se deberán implementar estrategias hechas a la medida.

¿Te interesa aplicar las normas ISO en tu organización?

En Insic Consulting encontrarás profesionales especializados en las nuevas formas de producción, procesos y las codiciadas certificaciones ISO. Podrás tener tu propia visita gratuita para realizar un diagnóstico de tu empresa.

Podés seguir leyendo: ¿Por qué es importante la aplicación de las normas ISO en las empresas?