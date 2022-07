¿Por qué el análisis FODA es tan importante para tu empresa?

Un análisis FODA es una herramienta que resulta fundamental para descubrir cuál es la situación de una empresa. De hecho, es considerado como uno de los mejores métodos para detectar la posición de la compañía tanto a nivel interno, como a nivel externo. Lo mejor de todo es que, aunque parezca muy difícil, en realidad resulta ser bastante sencillo.

Aunque muchos no lo sepan este análisis debe hacerse para cada uno de los segmentos de mercado que tu compañía atienda. De esta manera, si una misma empresa atiende diferentes públicos, gustos, preferencias y necesidades, todo se encontrará contemplado dentro del estudio.

Para poder realizar un análisis FODA será necesario estudiar el entorno genérico y el entorno específico de la empresa.

Entorno genérico de una empresa para el análisis FODA

El entorno genérico de una empresa consta de dos factores claves, las oportunidades y las amenazas.

Para esto elaboramos un listado de todos los factores del entorno de la empresa que podrían ser positivos para los intereses del segmento de mercado que estamos analizando. A estos factores los denominamos oportunidades.

De igual manera, haremos otro listado de factores del entorno de la empresa que creamos que resultan negativos y podrían afectar los futuros intereses de la compañía. Estas serán nuestras amenazas.

Pongamos algunos ejemplos de amenazas y oportunidades genéricas que pueden aplicarse en gran cantidad de rubros:

Amenazas

Crisis económica

Nicho con pocos consumidores

Gran cantidad de competidores mejor valorados por el mercado

Escasas barreras de entrada al segmento de mercado

Oportunidades

Proveedores de buena calidad y precio

Poder de negociación con los proveedores

Globalización del mercado de materias primas

Existencia de mercados o nichos sin demasiada oferta

Entorno específico de una empresa para el análisis FODA

El análisis FODA no solo consta de las oportunidades y las amenazas, sino también de otros dos factores que determinan el estado de una organización. Estos dos últimos factores a tener en cuenta son las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa.

Para descubrir las fortalezas debemos buscar todo aquellos que consideremos un punto fuerte a nuestro favor.

Por el contrario, las debilidades serán todos aquellos huecos que encontramos en nuestros procesos de elaboración, prestación de servicio, venta, etc.

Algunos ejemplos pueden ser:

Debilidades

Mala dirección de estrategia

Mal uso de las financiaciones

inexistencia de los procesos de mejora continua

Fortalezas

Medios que se utilizan para la producción o prestación de servicios. Uno de estos medios pueden ser las nuevas tecnologías

Buena aplicación de los puestos medios

buena formación del capital humano

¿Qué sucede luego de definir los factores a favor y en contra?

Una vez que hemos dispuesto los cuatro factores de estudio y los listados ya se encuentran depurados llega el momento crítico, el análisis estratégico. Se trata de la relación entre cada factor y cómo esto afecta o no la situación en la que se encuentra una organización.

