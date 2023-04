¿Qué beneficios aporta la danza en la educación? 

La danza es una actividad que puede influir de manera completamente positiva en la educación de un niño. A través de esta actividad, los niños pueden comenzar a desarrollar diferentes habilidades físicas, emocionales y cognitivas que pueden ser útiles para su vida del día a día o hasta en su ámbito escolar.

Si estás buscando la mejor actividad para tus hijos, en el artículo de hoy te contamos cuales son todos los beneficios que puede tener para su educación.

Beneficios físicos de la danza en los niños

La danza tiene la capacidad de ayudar a los niños a mejorar su coordinación y equilibrio. Esto puede ser útil para que desarrollen mejor las actividades físicas que realizan en la escuela.

Se aprende a controlar y descubrir el cuerpo y desarrollar la motricidad fina. Además de tener beneficios para la salud cardiovascular y aumentar la resistencia.

Beneficios emocionales de la danza en los niños

Esta actividad también puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades relacionadas a sus emociones. Se trata de una forma de expresión artística con la que pueden aprender a transmitir y canalizar sus sentimientos.

Además, también sirve para reducir el estrés y la ansiedad para mejorar su bienestar mental.

Beneficios cognitivos de la danza en los niños

Otro beneficio es que puede incentivar la concentración y la atención de los niños. La danza requiere de estos dos factores para seguir una coreografía y mantenerla presente de clase a clase. Notarás que, luego de algunas clases, la memoria y la capacidad de atención crecen exponencialmente.

Además, se fomenta la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico, de manera que los chicos pueden aprender a desenvolverse de diferentes formas.

Por último, la danza puede aportar al desarrollo de la disciplina y la perseverancia en los niños. Es una actividad que requiere de práctica y constancia para la ejecución de las coreografías. Esto puede ser completamente necesario para su desempeño profesional en el futuro.

