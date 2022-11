¿Qué características tiene un certificado SSL?

Un certificado SSL es un mecanismo de seguridad digital de cifrado de datos y, asimismo, un protocolo de validación y autenticación de identidad, tanto de los usuarios como dispositivos, servicios internos y sitios web.

Un certificado digital habilita la conexión segura y garantiza la confidencialidad de la información. Se trata, a grandes rasgos, de una medida de protección ante riesgos de hackeos, suplantaciones de identidad, usos ilegítimos, manipulación y robo de datos.

¿Qué información contiene un certificado SSL? ¿Cómo funciona?

Tanto los certificados digitales instalados en sitios web como en sistemas internos incluyen el dominio del certificado SSL, el número de serie del mismo, su fecha de vencimiento, una copia de la clave pública del titular y la firma digital de la Autoridad Certificante que lo ha emitido.

Los certificados digitales son como una capa adicional de aislamiento entre los datos y el resto del cibermundo. El protocolo de seguridad funciona a partir de una combinación de dos claves, una pública que encripta la conexión y una privada que la descifra.

Gracias a su mediación, los datos transferidos entre los navegadores y el servidor de un sitio web, como la identidad del usuario; datos sensibles; información personal, tarjetas de crédito o débito; etc, permanecen protegidos.

Cuando un sitio cuenta con certificado SSL, el usuario puede distinguir que se trata de una conexión segura al identificar en la barra de la url el ícono de un pequeño candado. Este último redirecciona a la información contenida en el certificado del sitio web.

Del mismo modo, muchos de los navegadores, como Google Chrome, presentan advertencias al usuario cuando este protocolo de seguridad web no está presente. En ese caso, se lo redirecciona a una nueva ventana donde se indica que no puede comprobarse la legitimidad del sitio y que, por lo tanto, no es seguro ingresar información personal.

¿Cuánto dura un certificado digital?

El propietario de un sitio web puede contratar un certificado SSL durante todo el tiempo que lo requiera. No obstante, estos presentan un período de actividad definido tras el cual deben ser renovados. Normalmente, tal renovación es anual e implica un proceso de validación entre el dominio involucrado y la identidad del solicitante.

Principales tipos de certificados SSL:

– Certificados SSL de validación de dominio (DV): ideal para páginas web personales como blogs, presenta un nivel de validación estándar. Incrementa el posicionamiento SEO en motores de búsqueda.

– Certificados SSL de validación organizacional (OV): apropiado para sitios web de organizaciones no comerciales, presentan un nivel alto de seguridad. Su renovación se realiza cada año, durante el tiempo que dure la suscripción.

– Certificados SSL de validación extendida (EV): estos son la opción pertinente para sitios con comercios electrónicos. Incorporan el nivel de seguridad más alto y un exhaustivo proceso de validación previo a la emisión del certificado SSL.

¿Querés saber cuál es el certificado SSL adecuado para tu negocio?

Contáctate con CertiSur, empresa líder en soluciones de seguridad digital, y recibí asesoramiento profesional acerca de cuál certificado SSL es el indicado para tu sitio web. ¡Hacé tu consulta!

