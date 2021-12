¿Qué empresas pueden hacer certificación de normas ISO?

Cualquier empresa u organización que logre el cumplimiento de los requisitos de la norma que desea implementar puede certificar sus procedimientos con normas ISO.

En otras palabras, no existen estructuras organizacionales, tipos de actividad o cantidad de personas establecidas para poder solicitar los procedimientos de las normas ISO.

En Insic Consulting estamos totalmente comprometidos con nuestro trabajo y es por eso que podemos aplicarlo a cualquier tipo de organización sin importar que sea con o sin fines de lucro, de manufactura o de servicios, grande, mediana o pequeña.

¿Qué se necesita para iniciar un proceso de certificación de normas ISO?

Aunque cualquier empresa puede certificar, creemos que existen una serie de condiciones vinculadas al logro de la certificación, que deben tenerse en cuenta necesarios. Sin embargo, no hay que preocuparse, ya que son requisitos que cualquier empresa puede cumplir sin inconvenientes.

Compromiso real y una participación activa de los directivos de la organización.

Todos los empleados deben poder involucrarse en los nuevos procedimientos propuestos para la optimización de la gestión.

Una buena comunicación.

Compromiso con la capacitación de todas las áreas.

Disponibilidad de recursos dedicados a la implementación y seguimiento de la gestión de calidad. Entendemos recursos como todo aquellos que vaya a ser invertido, responsables, tiempos, dinero, espacio físico para reuniones, etc.

Una definición totalmente clara de las responsabilidades.

Estar dispuestos a la realización de un diagnóstico de calidad.

Conocimiento de las necesidades, deseos y expectativas de los clientes.

Establecimiento de un plan de calidad adecuado a las necesidades de la empresa.

Definición de un sistema estructurado para ordenar la documentación existente.

Creación de documentos tales como manuales de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo, especificaciones, guías, planos, etc.

Puesta en marcha y seguimiento de programas de mejora continua.

Diseño e implementación de un programa de control de los recursos de seguimiento y medición que contribuya a garantizar la calidad final del producto.

¿Por qué algunas organizaciones no logran certificar las normas ISO?

Hay diferentes razones que contribuyen o son directamente responsables por impedir que algunas empresas no logren este cometido. Entre las más comunes pueden citarse las siguientes:

Falta de compromiso y liderazgo de la dirección.

Es claro que cumplir con los requisitos para el día de la auditoría final , no alcanza para lograr que el sistema funcione bien y los resultados sean los esperados. Poner en marcha el sistema y dejar que actúe por sí mismo no es suficiente.

La verdadera diferencia entre las empresas certificadas y las que no lo han logrado son las personas comprometidas con el proceso. Si los directivos de una organización no se involucran realmente, la empresa no comprenderá la necesidad de cambiar, no prestará atención a lo que el mercado desea , no fomentará la participación, no impulsará la cultura de la gestión de calidad y, por lo tanto, la implementación de las normas ISO solo será un un conjunto de requisitos que generarán más frustración que motivación.

Solo el esfuerzo bien distribuido entre todos los integrantes de la empresa hará posible que los beneficios de trabajar con los estándares de las normas ISO se hagan realidad.

– Falta de una conducción especializada

Otro motivo que puede generar importantes dificultades, está dado por la falta de experiencia en la conducción de este tipo de proyectos, lo que suele evidenciarse por:

La dificultad para interpretar cabalmente cada requisito

Falta de una planificación adecuada del proyecto que incluya tiempos conmensurables con el peso de cada requisitos

Incorrectas asignaciones de responsabilidades para cada uno de los requisitos aplicables

Mala identificación definición y asignación de tiempos y otros recursos para los procesos críticos.

¿Queres saber mas sobre las normas ISO?

Contactate con nosotros. En Insic Consulting te estamos esperando para potenciar tu empresa. Además, siempre presupuestamos luego de haber visitado a nuestros clientes. De esta forma podemos identificar los inconvenientes y características de su organización y de sus procesos. Llegamos a realizar hasta tres visitas sin costo para planificars y cotizar un proyecto realmente adaptado a tu negocio.