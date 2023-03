¿Cómo el coaching de relaciones puede ayudar en los dilemas de pareja?

Todos estamos al tanto de que en las relaciones de pareja se plantean diversos inconvenientes y desafíos. Resolverlos puede ser una tarea bastante costosa para la mayoría de las personas. Es justamente por esto que muchos apelan al coaching de relaciones.

Pero ¿Por qué surgen los inconvenientes? Esto se da debido a que siempre, en algún momento, sea tarde o temprano surgirá alguna insatisfacción generada, en gran medida, por factores como la falta de comunicación.

Muchas veces, llegar a estas situaciones límites puede llevar a no lograr acuerdos y, por lo tanto, plantear la idea de un distanciamiento como la única opción viable. Ahora bien ¿Qué pasa si se llega a estas situaciones pero no se quiere plantear el distanciamiento? Que los miembros de una relación no se encuentren en condiciones para resolver los conflictos por sí mismos en este momento, no significa que no exista la posibilidad de conseguir ayuda.

El coaching de relaciones es una opción altamente efectiva para aquellos que se encuentran en uno de estos difíciles momentos. La figura del coach funciona como un acompañante que guía el proceso de reflexión para permitir que los lazos se refuercen, la comunicación se mejore y las personas que están involucradas en la pareja puedan visualizar desde diferentes puntos de vista el estado actual de su relación y el norte que quieren seguir para la misma.

El coaching destinado específicamente a resolver los conflictos de pareja se encarga de ayudar a manejar las situaciones angustiosas y promover el entendimiento y respeto.

¿El coaching de relaciones es mágico?

¿Qué clase de magia hace el coaching para ayudar a resolver los conflictos? ¿Quién no se ha preguntado esto alguna vez? ¿Cómo es que el coaching tiene tanto éxito, cuál es el secreto?

Lo primero a tener en cuenta es que un coach no se encarga de resolver el conflicto en sí mismo, sino que, mediante diversas metodologías guía a las personas a que puedan resolverlo por su cuenta. Es así que no podemos hablar de una receta mágica.

Sin embargo, sí hay factores que deben darse en cualquier sesión. Para comenzar un proceso de coaching como este, es fundamental comprender que las relaciones de cualquier tipo son un organismo complejo y, a su vez, los miembros de la relación también cuentan con su individualidad. Para conocer a los participantes de la relación, lo primero que debe hacer un coach es entender si estas individualidades tienden a coincidir o no.

Partir del punto de que una relación puede tener opiniones contrapuestas es fundamental para poder comenzar a ayudar.

La magia llega cuando, a partir de esta información, el coach comienza a intentar potenciar a cada miembro de la relación y lo guía para encontrar respuestas por sí mismo teniendo en cuenta sus fortalezas.

