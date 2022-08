¿Cómo importar de China de forma segura y desde Argentina?

En un primer momento, es común pensar que importar de China puede ser un proceso complejo, sujeto a riesgos que solo las grandes empresas se encuentran preparadas para correr. Pero lo cierto es que todo emprendedor, oportunamente informado y organizado, puede comenzar un vínculo comercial con el gigante asiático de forma segura.

3 aspectos fundamentales para importar de China de forma segura

En Argentina, las importaciones son una actividad comercial y, como tal, se encuentran reguladas legalmente y, asimismo, sujetas a requisitos específicos. Si queremos importar de China de forma segura, y garantizar el éxito de nuestra operación, debemos necesariamente conocer estas dos cuestiones en profundidad y planificar nuestra actividad de forma precisa y detallada.

De esta forma, estaremos capacitados para prevenir riesgos, administrar eficientemente nuestro presupuesto y tomar, oportunamente, las decisiones necesarias. Si queremos lograr esto, tres aspectos fundamentales deben ser considerados:

Investigación

Estudios de mercado, de legislación y regulaciones, así como de evaluación de proveedores, estándares de calidad, permisos especiales y tratados internacionales, entre otros, nos permiten relevar toda la información útil disponible que necesitamos para planificar y definir cada paso de nuestro proceso de importación.

Como siempre se ha dicho, más vale prevenir que curar. Si hacemos un exhaustivo estudio de mercado podremos identificar los productos más competitivos y conocer su situación actual en el mercado interno.

Al mismo tiempo, estar al corriente de los permisos y regulaciones que se aplican al producto elegido nos va a asegurar no estar faltando a ninguna obligación legal o normativa. Que, posteriormente, podrían conducirnos a pérdidas económicas o demoras en la importación.

En definitiva, el conocimiento y la información reunida serán la base segura a partir de la cual planificar y definir cada paso a seguir.

Asesoramiento

Si es la primera vez que voy a importar de China, entonces contar con el acompañamiento de un grupo asesor profesional puede marcar una diferencia esencial. En primer lugar, porque cada país, al igual que el nuestro, dispone de sus propias normativas, regulaciones y restricciones respecto al comercio internacional, las que es necesario conocer y, claro está, respetar.

Por otro lado, el asesoramiento personalizado garantiza no caer en errores comunes pero críticos. Como desconocer la exigencia de un permiso especial para la importación de una determinada mercancía, la actualización de una legislación o tratado internacional, la no prevención de la fluctuación de costos, cálculos erróneos, elección de proveedores no adecuados o demoras en la aduana.

Selección del proveedor

Encontrar el proveedor adecuado y fiable, que nos brinde un producto de calidad a un precio competitivo, es uno de los aspectos más importantes de toda importación. Ello implica un proceso de búsqueda, evaluación y verificación.

Es aconsejable considerar varias opciones de proveedores, de modo de poder hacer un análisis comparativo de precios, calidad, métodos de pago, tiempos y costos de producción, entre otros aspectos. Además, si nuestro interés por importar de China está proyectado a largo plazo, establecer una relación sólida y de confianza con nuestros proveedores es un trabajo que debemos priorizar.

Una vez elegido el fabricante, si queremos garantizar que nuestra operación está siendo efectuada de forma segura, es necesario realizar controles de calidad. Así podremos asegurarnos de que el producto llegará a su destino final cumpliendo con los requisitos esperados.

¿Por qué importar de China?

El gigante asiático ocupa un lugar prioritario en el comercio global, tanto por su enorme desarrollo tecnológico como por su gran capacidad productiva. Importar de China es hoy una alternativa beneficiosa para emprendedores, Pymes y grandes corporaciones.

En este caso, el apoyo profesional de una empresa especializada como Gruppo Y, puede acompañar tu decisión de importar de forma segura y exitosa, facilitando que cada detalle del proceso de importación se encuentre debidamente garantizado.

Si querés seguir conociendo acerca de cómo importar de China de forma segura, seguí leyendo: Importar de China, ¿Cómo encontrar el proveedor ideal?