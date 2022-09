¿Cómo se compone la arquitectura on premise?

La implementación de una arquitectura on premise demanda el desarrollo de una infraestructura informática compleja.

Dicha infraestructura está integrada, en su mayoría, por servidores, los cuales requieren de un constante mantenimiento. Al mismo tiempo, la contratación de licencias de software y herramientas es necesaria, puesto que sin esos elementos la infraestructura no podría funcionar.

El acceso a la este tipo de arquitecturas se realiza a través de una aplicación de escritorio o de una interfaz de usuario en la web, dependiendo de lo que cada empresa necesite.

Por suerte, compañías como Preteco continúan diseñando e implementando todo tipo de soluciones relacionadas al mantenimiento y el diseño de arquitecturas on premise, para que todas las empresas puedan sacarles el máximo partido.

Pero, ¿qué es exactamente una arquitectura on premise?

Se denomina arquitectura on premise a aquella que se aloja íntegramente en formato físico dentro de las instalaciones de la propia empresa. Es por eso que, como ya se ha dicho, demanda el uso de servidores y ecosistemas informáticos propios de la compañía.

Los primeros desarrollos de software de la historia se hicieron de esta manera, y hasta la década del 2010 fue, sin lugar a dudas, el método predominante en el mundo de la arquitectura IT.

Sin embargo, debido a que la arquitectura on premise demanda grandes niveles de inversión, mantenimiento y actualización constante, han ido surgiendo nuevas alternativas, como la ya ampliamente reconocida arquitectura cloud.

Pero eso no quiere decir que la arquitectura on premise no acarree consigo ciertas ventajas que valga la pena mencionar:

La arquitectura on premise permite un control absoluto

Aquel que controla los sistemas y las licencias tienen un control total sobre todos y cada uno de los datos de la empresa, decidiendo qué se hace con ellos y quién puede hacerlo.

La arquitectura on premise requiere, sin embargo, de un gran sentido de la responsabilidad, puesto que todo el control demanda también una gran capacidad de resolución y evitación de problemas.

La arquitectura on premise es muy segura

A pesar de este último punto, la realidad es que no es tan grave como podría sonar, puesto que la arquitectura on premise destaca por su seguridad.

En este tipo de entornos, los datos se encuentran sumamente protegidos, puesto que todos ellos están almacenados dentro de los propios confines de la empresa. Esto limita enormemente la amenaza de agentes externos y, en caso de producirse un error o ataque, es mucho más sencillo encontrar su causa.

Además, la arquitectura on premise facilita enormemente el cumplimiento de todas las disposiciones legales que se relacionan con la protección de datos, elevando aún más los estándares de seguridad.

No hay que preocuparse por pagos mensuales

Una vez que se han comprado las licencias correspondientes, no es necesario continuar pagando suscripciones ni mensualidades.

Sin embargo, como ya se ha dicho, la arquitectura on premise demanda inversiones constantes correspondientes a tareas de mantenimiento y actualización, por lo que es un detalle a tener en cuenta a la hora de sopesar su rentabilidad.

No necesita internet ni depender de terceros

Al estar alojadas dentro de la propia empresa, la arquitectura on premise permite un acceso constante a los datos, sin depender de internet ni de la habilitación de terceros.

¿Conocías todas las ventajas de la arquitectura on premise? ¿Tenés una en tu empresa? Compartinos tu experiencia en los comentarios.

