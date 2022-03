Comunicaciones Por Correo Electrónico Encriptadas Y Autenticadas Por Soluciones PKI

Cuando hablamos de soluciones PKI nos referimos básicamente la red de seguridad que se coloca de forma invisible detrás de toda información; personas y dispositivos que estén conectados a Internet. Pero, ¿cómo podemos proteger las comunicaciones por correo electrónico?

La infraestructura de clave pública (PKI) tiene usos múltiples y generalizados mediante las claves criptográficas y los certificados asociados. Uno de los usos más comunes es el protocolo TLS / SSL, capaz de proteger casi todas las comunicaciones HTTPS cifradas existentes.

Una comunicación más segura

En una visión general, al menos el 80% de los sitios web están protegidos por comunicación encriptada HTTPS; lo cual significa que los certificados SSL de sitios web son los certificados PKI más utilizados. Pero las soluciones PKI van mucho más allá que solo el tráfico y las comunicaciones de Internet.

Si nos enfocamos en la comunicación a través de la web, el correo electrónico es una de las formas más populares y de mayor trascendencia. Por sí sola es una forma de comunicación por excelencia, pero que en ocasiones puede representar un gran riesgo para la seguridad de los datos, sobre todo para ciertas organizaciones y empresas.

Correos electrónicos encriptados y autenticados con soluciones PKI

En la actualidad, resulta muy sencillo para los ciberdelincuentes acceder a la información que se envía mediante correos electrónicos. Por esta razón, es importante saber de qué modo podemos proteger nuestros correos para que el contenido que enviamos no sea vulnerable.

Pero la mayoría de los proveedores de correo electrónico no suelen ofrecer ningún método para mejorar o incrementar la seguridad de los mensajes que se intercambian. Un modo de mejorar esa seguridad es mediante la encriptación. Esto no es más que el cifrado de la información y del contenido del correo para que no pueda ser leído por entidades a las que no va dirigido. Este proceso también debe incluir la autenticación.

En ese caso, las soluciones PKI que ofrece Certisur le permiten a los remitentes firmar sus correos electrónicos, al igual que admiten la firma de documentos. Con ello, podrá enviar correos electrónicos encriptados y autenticados, manteniendo los contenidos privados, en los cuales sus destinatarios podrán verificar que dichos correos provienen de usted.

Es decir, se las soluciones PKI le agregarán una capa adicional de protección y autenticación consistente y hermética; ya que sin el cifrado de extremo a extremo correcto y la seguridad adecuada, la información personal confidencial podría filtrarse fuera de su empresa durante el tránsito.

Por ejemplo, el gobierno federal de los EE. UU. utiliza una PKI federal que autentica a los usuarios, demuestra la autoría y protege los correos electrónicos durante su tránsito a agencias nacionales e internacionales. Esto significa que la información confidencial, incluidos los correos electrónicos con archivos adjuntos, se puede enviar de forma segura, sin alteraciones y de conformidad con las regulaciones federales.

Como puede ver, las soluciones PKI son una solución real a los problemas de seguridad de tu empresa. Así que si desea un hermetismo para su negocio o sus comunicaciones, CertiSur, una compañía con amplia trayectoria en seguridad digital, puede ayudarle a proteger sus datos.