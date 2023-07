¿Cuáles son los malos hábitos financieros?

: Muchas personas no adquieren fácilmente el hábito de revisar sus estados financieros regularmente. No revisar los estados significa no estar al tanto de tus ingresos, gastos, saldos bancarios o deudas, lo que lleva a llevarse sorpresas desagradables y a perder el control de tu situación financiera. Es fácil empezar a tener el hábito de revisar regularmente, llevar un registro de las transacciones y utilizar las herramientas de seguimientos que más se adapten a vos.