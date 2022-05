¿De qué manera funciona el Dropshipping?

Lo sencillo que es iniciarse en el dropshipping hace que sea un mercado altamente competitivo. Esto genera que los precios no puedan ser muy elevados y que, por ende, haya que vender mucho para notar un margen notable de ganancia. Por lo tanto, es esencial seleccionar un nicho poco explotado en el cual poder destacar.

No contar con stock propio y depender de terceros para realizar los envíos puede ser un arma de doble filo. Puede volverse difícil llevar un registro de qué productos se tienen disponibles y cuáles no, a la vez que es el propio Dropshipper quien debe recibir los reclamos si el envío no llega correctamente. En el Dropshipping, los errores del proveedor siempre recaen en el intermediario.