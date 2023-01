¿Cómo el coaching puede ayudar a resolver conflictos en las parejas?

Nadie duda de que las relaciones de pareja no son perfectas. Resolver conflictos puede ser todo un desafío a la hora de grandes cambios en la relación como la convivencia. Y es que es imposible que en ningún momento se sienta alguna insatisfacción que, probablemente, se genera por la ausencia de buena comunicación.

Es usual no lograr llegar a acuerdos y que el distanciamiento se presente como una opción viable. Sin embargo, que los miembros de una relación no puedan resolver conflictos por sí mismos en ese momento, no significa que no exista la posibilidad de conseguir ayuda.

El coaching se presenta como una opción efectiva y cada vez más utilizada para aquellos que se encuentran en una situación de este estilo. El coach es una figura que lleva a cabo un proceso de acompañamiento reflexivo para permitir que los lazos se refuercen, la comunicación mejore y las personas involucradas puedan visualizar mejor el estado de su relación y el objetivo que tienen para la misma.

El coaching para resolver conflictos de pareja ayuda a manejar el conflicto y a causar un entorno de entendimiento y respeto.

¿Qué hace el coaching para resolver conflictos?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un coach no se encarga de resolver el conflicto en sí mismo, sino que, mediante ciertas metodologías, guía a los participantes de una relación para que puedan resolverlo por su cuenta.

Para comenzar un proceso de coaching como este es fundamental comprender que las relaciones de cualquier tipo son organismos complejos y sus miembros son individualidades únicas y cambiantes que no siempre podrán coincidir. Es así como las parejas pueden tener opiniones contrapuestas que lleven a grandes discusiones interminables. En este marco, el coaching de relaciones puede facilitar herramientas para mejorar el día a día.

La misión de un coach es ayudar a que cada miembro de la relación pueda potenciarse y encontrar respuestas a los inconvenientes basadas en sus propias fortalezas.

¿Querés aprender a entender tus relaciones y cómo estas afectan en tu vida?

La Escuela de Coaching de Relaciones es un espacio donde aprenderás a ser coach de relaciones y atravesarás tu propio camino de transformación interna ¡Podés unirte desde donde estés!

Actualmente, la escuela imparte una especialización en coaching de relaciones certificada por la International Coaching Federation para estudios continuos (CCE). Se trata de una especialización abierta para toda la comunidad hispana.

Seguilos en sus redes sociales para obtener más información y enterarte de todas las novedades: Facebook, Instagram y YouTube.

Si te gustó esta nota, podés seguir leyendo: ¿Qué es el coaching relacional?