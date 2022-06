«Everything, everywhere, all at once», el multiverso que superó las expectativas

“Everything, everywhere, all at once” o, por su nombre en español, “Todo a la vez en todas partes”, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert es un mezcla de comedia y acción en donde el multiverso es real.

El tiempo se caracteriza por desdoblarse y crear decenas de realidades alternas. De esta manera vemos fragmentos de historias en diferentes direcciones diversificándose no solo en la trama sino también en los géneros.

Ya hemos visto en varias ocasiones la popularidad del multiverso gracias a los aportes de Marvel. Sin embargo, la popularidad de este tipo de mundos había estado monopolizada por esta productora y nadie había tomado el riesgo de deconstruir esta idea.

Así que, el dúo de directores de “Everything, everywhere, all at once” decidió crear un recorrido visual y descriptivo en el que la complejidad del tiempo pudiera ser real ¿Podemos identificarlos como una posible competencia para Marvel?

Por supuesto, como en cualquier película de este tipo, existen pequeños lapsos en los que dejamos de entender por completo lo que estamos viendo. Todo parece incomprensible y poco coherente hasta que comienza a cobrar aunque sea un poco de sentido. Pero lo que más llama la atención es que igual nos creemos lo que está sucediendo porque muestra un gran sustento desde el área de la metafísica, a pseudo ciencia y la filosofía. Así, su premisa se basa en algo mucho más firme.

¿Por qué “Everything, everywhere, all at once” cobró tanta popularidad?

Claro que no puede faltar la participación de un gran héroe. En este caso se trata de Michelle Yeoh, quien plantea un protagonista que se convierte en héroe por su moral. Ella funciona como punto de referencia en medio de un universo que se reconstruye, una y otra vez, a su alrededor.

Su Evelyn Wang es un personaje que, a primera vista, resulta ser bastante sencillo pero, en realidad, es quien nos guiará por todas las capas de este nuevo mundo.

En medio de su trabajo humilde, siendo inmigrante, esposa y madre sus ideas sobre el futuro y que tienen el devenir para ella son centrales durante todo el filme. De esta manera, simplemente pensando en su futuro, salta los estratos cósmicos y comienza a recorrer todas las posibilidades, los hechos de su vida y los tiempos ¿Vemos el futuro o el pasado? La ruptura temporal es extrema y nos desorienta en todo momento para hacernos experimentar toques cómicos, divertidos y confusos.

A pesar de tantas confusiones, allí en donde “Doctor Strange en el multiverso de la locura” de Sam Reimi, falla, “Everything, everywhere, all at once” logra profundizar ideas y remediar baches.

El multiverso nuevo que se nos presenta tiene la misma potencia mundana que representa Evelyn y la idea de una gran amenaza se nos hace presente como una posibilidad para nada remota.

A medida que el argumento avanza, podemos notar, y debo decir que de manera mucho más evidente, que lo que este filme busca es un objetivo realmente muy ambicioso y sofisticado. Comprende a la sustancia de la realidad como algo mucho más amplio de lo que conocemos.

