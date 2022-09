¿Va a parar la fiebre por el álbum del mundial Qatar 2022?

El pasado miércoles 24 de agosto salió a la venta de forma oficial el álbum del mundial Qatar 2022, unas dos semanas después aún la fiebre continúa y hasta ya se conoce el nombre del primer argentino que logró completar el ejemplar.

¿Acaso esta fiebre continuará mucho más? precios exorbitantes, falta de stock y kiosqueros impacientes no parecen desmentirlo.

La carrera por completar el álbum del mundial

Cada vez falta menos para Qatar 2022 y todos sabemos que en Argentina este no es un suceso menor. El fútbol es parte de la identidad de nuestro país y esa pasión, hoy más que nunca, está a flor de piel.

La presencia del álbum del mundial en los kioscos nacionales no hizo otra cosa que revolucionar ese ambiente. En pocas horas todo quedó prácticamente agotado. Lo mismo ocurrió tras las primeras reposiciones.

Es que la fiebre por las figuritas del mundial trasciende a generaciones, identidades sexuales e intereses. De una u otra manera, toca a todas las personas argentinas.

Por supuesto, también es parte de nuestra identidad aprovechar las ocasiones masivas, así que no faltó la reventa de ejemplares y paquetes de figuritas a precios exorbitantes por canales paralelos y medios digitales.

No obstante, como cada cuatro años, la empresa Panini es la única autorizada por la FIFA para comercializar el producto. El valor oficial del álbum del mundial Qatar 2022 es de $750. Mientras que los sobres de figuritas se pueden conseguir cada uno a $150 en los kioscos, o bien al precio mayorista de $113 llevando 5 sobres.

Pero, una vez más, somos argentinos. Así que también es posible acceder a una caja entera, con 104 sobres de figuritas, por un total de $11.8000. Aunque a esta altura, ¡suerte con eso! Parece no haber quedado nada…

«No tenemos el álbum del Mundial, ni figuritas», esa fue la leyenda que muchos kioscos debieron aclarar en sus vidrieras cansados de responder una y otra vez a interminables consultas. Inmediatamente al lanzamiento, encontrar el álbum de Panini y las figuritas era una misión imposible.

¿Dónde está la figurita de Messi?

Eso es todo lo que parece preocupar a unos cuantos cuando se trata del álbum del mundial. En redes sociales se han viralizado cientos de reacciones de aficionados que tuvieron la suerte de encontrarla, en el primer intento o tras ardua búsqueda.

El primer argentino en completar el álbum del mundial

Un joven de 20 años del barrio porteño de Caballito, Fran Di Pietro, fue el primer argentino en conseguir esta empresa. Así lo comunicó él mismo en sus redes sociales: “Primer argentino en completar el álbum”, junto a un video en el que presenta, en detalle, cada una de las páginas del álbum del Mundial Qatar 2022 con las 638 figuritas de esta edición.

¿Cómo lo hizo? Creando una cuenta exclusiva de Instagram llamada Figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) (el jóven es estudiante de tal casa de estudios) para intercambiar figuritas repetidas con otros estudiantes de la misma universidad.

En poco tiempo eran más de 200 los seguidores y acciones de canje masivo tenían lugar. En unos tres días, el joven llegó a cambiar unas 250 figuritas con muchos otros estudiantes de UADE.

“Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, contó Di Pietro en una de las entrevistas.

Al día de la fecha, aún son muchos quienes siguen en carrera y no parecen querer aflojar el ritmo…

