Fin de la relación laboral sin previo aviso ¿Qué hacer?

Aunque, dentro del ámbito del trabajo, una relación laboral puede ser realmente buena y estar basada en el mutuo respeto y la cooperación, también existe la posibilidad de que nos encontremos con todo lo contrario.

Cada empleador tiene en su poder la decisión de definir cómo será la relación laboral que tendrá con sus empleados. A su vez, el empleado puede elegir si, al finalizar la relación laboral, desea concluirla en buenos términos cumpliendo con los requisitos previstos o si, por otro lado, prefiere terminar abruptamente incumpliendo las obligaciones.

Claro que las relaciones laborales suelen desgastarse hasta llegar a puntos críticos en donde es imposible la continuidad. Sin embargo ¿Es tan fácil ponerle fin a una relación laboral? En algunos casos parece una cuestión totalmente necesaria extinguir el vínculo, sin embargo, antes de hacerlo, hay que tener en cuenta que tenemos una herramienta que, además de ser obligatoria, puede jugar a nuestro favor, el previo aviso.

¿Por qué el previo aviso es tan importante en una relación de trabajo?

El previo aviso es una notificación que se realiza con anterioridad con el objetivo de dar por finalizado el contrato de trabajo.

Este documento de notificación sirve para ambas partes ya que, para el empleado, será posible comenzar a buscar un nuevo trabajo. Por otro lado, para el empleador, el previo aviso le dará la facultad de comenzar buscar un reemplazante.

La necesidad del previo aviso se expresa en la Ley de Contrato de Trabajo, la cual determina distintas extensiones temporales de previo aviso reguladas según la antigüedad con que se mide la relación laboral.

Para saber cuánto tiempo de previo aviso te corresponde consulta la nueva nota de Melodie Edelstein: ¿Extinción de la relación laboral sin previo aviso?

El previo aviso debe presentarse por escrito y contener un apartado que exprese cuáles fueron las razones específicas por las cuales se ha tomado esta decisión respecto de la relación laboral. En el caso de que el documento se haya presentado sin un motivo expreso del despido, al empleado le corresponderá una indemnización proporcional al trabajo que ha realizado.

¿Qué hago si me despiden o debo despedir a alguien?

Un despido no es una situación para nada sencilla. Será necesario analizar muchos factores como si te han despedido por escrito o no, si hubo un motivo, etc.

Para analizar todo esto deberás contratar a un abogado experto que pueda asesorarte sobre qué hacer en tu caso particular.

Por otro lado, si sos un empleador y te encuentras en la situación de tener que despedir a alguien, también necesitarás asesoría legal que te indique la manera exacta de realizarlo para prevenir futuros inconvenientes ¡De ninguna manera rompas un contrato de trabajo sin consultar con un profesional!

¿Te interesa saber más sobre la relación de trabajo y asesoría legal?

Los expertos de Grispo Abogados pueden ayudarte con tus relaciones laborales y contratos de trabajo. Contactá con ellos para obtener más información y seguilos en sus redes sociales: Instagram y Facebook.

Podés seguir leyendo: El metaverso: Desafíos legales y éticos