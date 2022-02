Cómo Go To Cloud puede potenciar tu empresa

La tendencia del Go To Cloud se ha convertido en la nueva normalidad entre las empresas de todo el mundo. Algunos proveedores de estos servicios, como Preteco, ofrecen tanto la opción de transitar todo el proceso codo a codo con las empresas como la posibilidad de contratar un servicio “llave en mano”, en el cual las empresas simplemente contratan al proveedor y, tras el tiempo correspondiente, reciben su arquitectura cloud ya lista y con todos sus datos migrados.

Tanto pymes como grandes empresas multinacionales se están subiendo al carro de la migración a la nube, en vista de la rentabilidad y los excelentes resultados que ha demostrado traer a negocios de los más variados rubros.

¿Qué ventajas trae el Go To Cloud?

La principal ventaja que trae el Go To Cloud es que le permite a las empresas reinvertir su tiempo de manera mucho más productiva. Cuando una empresa utiliza arquitecturas on-premise, es decir, alojadas en los servidores internos de la propia empresa, depende de ésta ocuparse de actualizarlo, administrarlo, cuidarlo y garantizar su seguridad. Y, generalmente, las empresas no cuentan con un equipo de trabajadores dedicados exclusivamente a estas tareas, por lo que la responsabilidad recae en manos de otros empleados

El problema surge cuando dichos empleados se ven obligados a interrumpir sus tareas correspondientes para atender estas cuestiones: si no lo hacen, puede que el funcionamiento de la empresa se vea obstruido, puesto que los datos son el activo fundamental de cualquier empresa, por lo que no gestionar el servidor correctamente podría suponer pérdidas significativas para el negocio. Pero, por otro lado, el hecho de que los trabajadores deban abandonar sus puestos para resolver tareas que no les corresponden también acarrea consigo un problema, puesto que no pueden centrarse en la producción de manera óptima, lo que también disminuiría la eficiencia y, por ende, las ganancias de la empresa y su capacidad de competir en el mercado.

Entonces, frente a esta disyuntiva es que llega la alternativa del Go To Cloud. Al contratar a un proveedor de servicios en la nube, que no solo ayude a las empresas a migrar óptimamente, sino que también diseñe la arquitectura que van a utilizar, lo cual asegura altos estándares de eficiencia y seguridad, las empresas podrán desligarse de todas esas engorrosas responsabilidades que no suponen más que palos en la rueda y distracciones para los negocios.

¿Es sencillo implementar el Go To Cloud en una empresa?

Si bien la migración en sí no es un proceso especialmente complejo, implementar y llevar a cabo una correcta estrategia de Go To Cloud en una empresa conlleva una profunda planificación y premeditación.

El principal error que suelen cometer las empresas con el Go To Cloud es querer migrar sus arquitecturas on-premise a la nube sin realizar ningún cambio en ellas. Este es un error garrafal, puesto que, si bien ambos tipos de infraestructura funcionan de manera similar, presentan ciertas diferencias que, de no ser tenidas en cuenta, podrían comprometer seriamente la seguridad y la integridad de la información que allí se vaya a almacenar.

Por lo tanto, antes de proceder a ningún traslado de datos, es necesario elaborar una lista detallada de todos los insumos con los que cuenta la empresa y de qué manera se usan, así como cualquier información relevante relacionada a la arquitectura on-premise con la que trabajan.

Con esa información se podrá proceder a diseñar y construir una arquitectura adaptada a la nube que pueda continuar cumpliendo con la potencia y el almacenamiento que la empresa requiere, priorizando siempre mantener los mismos estándares de seguridad, para que el proceso de Go To Cloud sea exitoso. Una vez que ya todo está construido y listo para ser utilizado, recién ahí se procede con la migración.

Si te interesa implementar una estrategia de Go To Cloud en tu empresa, podés ponerte en contacto con el equipo de profesionales de Preteco para que te asistan de una manera personalizada que se adapte a las necesidades de tu negocio.