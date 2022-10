Las 4 mejores páginas de juegos gratis que no te podés perder 

¿Estás aburrido en casa y tenés toda la tarde libre? Seguro ya te has propuesto miles de hobbies diferentes y aún seguís sin encontrar aquellos que logre entretenerte durante un largo plazo de tiempo. Es por esto que, en el artículo de hoy te mostramos cuales son las mejores 4 páginas web para buscar juegos gratis que te mantengan pegado a la pantalla todo el día.

Acá encontrarás juegos gratis de todo tipo para jugar desde tu navegador sin la necesidad de descargar absolutamente nada.

juegos gratis en Friv5Online

Friv5Online es una de los sitios web pioneros en el mundo de los juegos gratis online. Siempre se ha caracterizado por destacar entre jóvenes y adultos por su gran variedad de entretenimientos diferentes.

Lo mejor de todo es que ni siquiera necesitarás registrarte. Simplemente entrás desde tu navegador y elegís el juego que más te guste. Además te sugerirá juegos parecidos y podrás quedarte pegado a la pantalla sin límites.

Se trata de la opción perfecta para despejar tu mente un rato.

El mundo de los videojuegos tiene una gran demanda que no para de crecer cada día y la oferta suele ser muy variada. Los juegos Friv5Online no requieren grandes habilidades ni el aprendizaje de muchas reglas, simplemente son un entretenimiento rápido y muy intuitivo.

El punto más fuerte de esta página es que puede abrirse fácilmente desde cualquier dispositivo.

Juegos Poki

Todos coinciden en que los juegos gratis de Poki son de los mejores de toda la web, sin embargo muchos creen que los anuncios son un verdadero problema para la página y la experiencia del usuario.

Por supuesto, esto no quita la diversión de muchos, por lo que sigue siendo una de las páginas web de juegos online más elegidas desde hace años.

Juegos gratis Desura

Desura cuenta con cientos de los juegos más conocidos. No importa tu edad, allí encontrarás los juegos que siempre te gustaron sin tener que descargarlos. Además no tendrás que registrarte ni hacer ninguna otra cosa que no sea elegir tu entretenimiento favorito y pasar toda la tarde jugando.

Juegos gratis y online Friv

Los juegos friv nos han acompañado a muchos en nuestra infancia y de seguro nos sorprenderemos al ver que su contenido no para de crecer. La cantidad y variedad de opciones que se encuentran en friv es realmente impresionante.

Está garantizado que en esta página encontrarás si o si tu juego perfecto.

¿Querés saber más sobre nuevos juegos gratis y online?

En Segundo Enfoque te contamos todas las actualizaciones que necesita todo gran jugador.

Si te gustó esta nota, también podés seguir leyendo: Hogwarts Legacy: Todo lo que tenés que saber sobre el nuevo juego de Harry Potter