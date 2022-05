En esto consiste la multi-nube, la mejor estrategia cloud para las compañías

Las estrategias multi-nube se han vuelto una de las tendencias más rentables para las empresas de cualquier rubro.

La migración a la nube hace referencia a cuando las empresas se deshacen de sus arquitecturas informáticas en formato físico, trasladándolas a un entorno totalmente virtual llamado nube, el cual es altamente seguro y veloz.

Estos servidores en la nube son administrados por proveedores, los cuales ofrecen tanto el alojamiento como el mantenimiento, la actualización, la seguridad, etc. Sin embargo, al igual que en cualquier industria, hay algunos proveedores que se destacan en algunos aspectos y flaquean en otros.

Y es ante esta variedad de proveedores y sus cualidades que se desarrolló el concepto de la multi-nube. Con esta estrategia, las empresas no se cierran a un único proveedor, sino que crean sus arquitecturas en la nube abasteciéndose de distintas nubes distintas: El mantenimiento provisto por el proveedor A, el alojamiento provisto por un proveedor B, la seguridad brindada por un proveedor C, etc.

Y son más los proveedores de servicios en la nube, como Preteco, que están acercando alternativas integrales y de la más alta calidad, siendo el complemento ideal para cualquier empresa que desee incursionar en una arquitectura multi-nube.

¿Qué beneficios trae implementar la multi-nube a la hora de migrar?

La migración a la nube -y, por consiguiente, su variante multi-nube también- acarrea consigo múltiples beneficios, los cuales han sido la clave de que esta tendencia se haya vuelto tan viral en el mundo empresarial.

En primer lugar, la multi-nube es la mejor manera de elevar los niveles de agilidad de una compañía. Velocidad no solo a la hora de funcionar, sino también, y aún más importante, a la hora de dar respuesta a las demandas de sus clientes.

Esto es fundamental, puesto que los consumidores son cada vez más demandantes, y gracias a la globalización existe cada vez más competencia en el mercado, puesto que se debe empezar a competir a nivel internacional.

Por lo tanto, poder dar respuestas óptimas en tiempo y forma a los clientes es la mejor manera de mantenerse en una buena posición en el mercado, puesto que así se eleva la imagen de la marca y su posicionamiento en la mente de los consumidores.

¿Por qué es tan importante esta agilidad?

Siguiendo con esta línea, las empresas deben estar preparadas para trabajar sin descanso.

Con las arquitecturas en formato físico, era habitual tener que pausar el trabajo debido a fallas o rupturas, y también solían darse cuellos de botella y retrasos debido a problemas de potencia y almacenamiento.

Resolver esos problemas o actualizar esos componentes para expandir la capacidad requería de la intervención de técnicos, demorando, en el mejor de los casos, algunas horas. Y ese tiempo que el negocio se encuentre fuera de funcionamiento supone oportunidades perdidas de ventas, y da una imagen altamente negativa del negocio.

Todo esto sin mencionar la enorme cantidad de dinero que había que desembolsar para llevar esos arreglos y actualizaciones a cabo.

En cambio, con la nube, todo eso es cosa del pasado. Pudiendo ampliar tanto la potencia como la capacidad de almacenamiento con unos pocos clicks, y con un mantenimiento de la arquitectura que queda en manos del proveedor, las empresas se quitan esas engorrosas tareas de encima, pudiendo redireccionar sus energías hacia los negocios.

De esta manera, no solo se eleva la tasa de producción y de eficiencia, sino también la imagen de la marca y su posicionamiento.

A todo esto se suman, además, los altos estándares de seguridad que la nube provee, estando respaldada y protegida de punta a punta por redes globales a cargo de los proveedores.

Por lo tanto, si te interesaría migrar la arquitectura de tu empresa a la nube, o empezar a evolucionar hacia una estrategia multi-nube, te invitamos a ponerte en contacto con algún equipo de profesionales especializados en el tema, como el de la ya mencionada Preteco.

¿Estabas al tanto de esta tendencia? ¿Te genera alguna duda? Compartila con nosotros en los comentarios.

