Obi-Wan Kenobi: Luego de 45 años, los problemas de guión de Star Wars se han resuelto

Tras el estreno completo de los seis épicos capítulos de la primera, y por ahora única, temporada de Obi-Wan Kenobi, Disney + ha concluido con la publicación de los mismos.

Sin embargo, el final de la serie no fue para nada decepcionante, pues incluyó impactantes cameos y un final que ha llegado para resolver muchas incógnitas no solo planteadas en sus capítulos anteriores, sino también algunas que vienen arrastrándose desde hace décadas con la saga de Stars Wars.

¿Cómo fue la crítica del último capítulo de Obi-Wan Kenobi?

Tal vez fue nuestro error esperar demasiado de los cinco primeros capítulos de Obi-Wan Kenobi. Su paso por Disney + fue desapercibido para muchos, aunque no podemos negar, que hay que darle su mérito al querido último capítulo, que llegó para arreglar todo y hacer que la serie cobre sentido (y que los creadores ganen dinero).

Aunque se tardaron bastante tiempo en llegar a una buena producción, al parecer, el sexto capítulo fue la salvación de la serie e hizo que muchos se reconcilien con el filme. Es una lástima que no se haya aprovechado este gran reconocimiento desde el primer momento.

No fueron pocos los que, luego de ver el primer capítulo de la serie, alegaron: “Star Wars es así, luego del inicio ya mejorará”. Sin embargo, ha pasado el inicio, el segundo, tercer, cuarto y quinto capítulo y, lamentablemente, seguía sin mejorar. Entonces ¿Merece la pena aguantar todo el camino solo por ver el final?

El gran problema de este spin off es que, realmente ¡No pasó nada! Más allá de algunos plot twist, no hay nada nuevo. Los personajes son siempre los mismos, las situaciones no evolucionan y sus casi cuatro horas iniciales no dejan de ser un juego de persecución entre el gato y el ratón con las típicas escenografías que ya hemos visto una y mil veces.

Esto no significa que la serie no esté bien. Es entretenida y el último capítulo realmente es bueno, pero depende de cada uno si quiere ver todo solo para llegar al final. A pesar de esto, claro que hubo críticas buenas: La sexta entrega dejó emociones a flor de piel, luchas épicas, personajes profundos y nostalgia de la saga original.

En fin, muchos están decepcionados, muchos no los están, lo único en lo que probablemente todos coinciden es que nadie quiere que las historias pertenecientes a Star Wars, como Obi-Wan Kenobi, terminen. no estamos listos para despedirnos y probablemente, no lo estaremos por mucho tiempo.

¿Querés leer más sobre Obi-Wan Kenobi y otras series?

En Segundo Enfoque te contamos sobre todos los detalles de los nuevos estrenos. No te lo podés perder.

Podés seguir leyendo: Peaky Blinders: ¿La temporada 6 será la última que veremos?