ODA: Tus bases de datos a máxima potencia

Los equipos ODA (acrónimo de Oracle Database Appliance) son una alternativa sumamente valiosa para las empresas de América Latina. Más allá de en qué rubro trabajen o cuál sea su tamaño, es innegable que, en plena era del dato, cuidar estos valiosos activos y sacarles el máximo provecho es crucial.

Y es justo ahí donde entran en escena los equipos ODA, así como también las empresas como Preteco. Ellos, al ser partners oficiales de Oracle, son los principales responsables de acercar esta y muchas otras soluciones a las compañías.

Oracle Database Appliance es, en esencia, un equipo diseñado para correr las bases de datos a la mayor velocidad posible, teniendo una enorme capacidad de procesamiento de datos, por no mencionar que cumple con los más altos estándares de seguridad al hacerlo.

El hecho de que ODA esté creado por Oracle no implica que solo sea compatible con bases de datos de dicho proveedor. Sin embargo, es innegable que complementar estos equipos y las bases de datos Oracle será mucho más cómodo y sencillo, por no mencionar que sus altos niveles de compatibilidad traerán muchísimos beneficios.

Ventajas de ODA

Desde su software hasta sus recursos de red, pasando por sus sistemas de almacenamiento y procesamiento, se trata de un equipo construido con componentes de primera línea , puestos a punto por auténticos expertos del sector IT. Gracias a esto, ODA es capaz de proveer un rendimiento de excelencia.

Semejante potencia está complementada, además de por los ya mencionados estándares de seguridad, por un diseño que apuesta por la experiencia de usuario y la sencillez de uso . La idea es que, una vez implementado dentro de las empresas, la curva de aprendizaje para utilizar ODA sea mínima.

Estos equipos son ideales para que las compañías puedan ahorrar no solo tiempo, sino también dinero . Al simplificar una gran cantidad de procesos, así como también al automatizar muchos otros, las ventanas de inactividad prácticamente se eliminan, y los costos de mantenimiento se reducen.

Para continuar contribuyendo al ahorro de costos, ODA cuenta con unas licencias sumamente flexibles y personalizables , lo que significa que cada compañía podrá implementar este equipo según sus propios presupuestos, necesidades y objetivos particulares.

Y, en cuanto al ahorro de tiempo, estos equipos tienen una ventaja extra, la cual los diferencia de cualquier otra opción existente en el mercado: es extremadamente sencillo de implementar , tardándo no más de 30 minutos en tenerlo funcionando en toda su capacidad.

¿Habías escuchado hablar de Oracle Database Appliance? ¿Implementarías un ODA en tu empresa? ¡Contanos en los comentarios!

