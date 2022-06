¿Por qué Olivia Rodrigo es tendencia tras su presentación en Glastonbury?

Este sábado el Festival Glastonbury dió una vez más de que hablar con la interpretación que hicieron Olivia Rodrigo y Lilly Allen de la canción Fuck you, dedicada nada más ni nada menos que a la Corte Suprema de Estados Unidos. Foco de interminable debate, esta última, durante el fin de semana, luego de revocar el derecho al aborto (1973) en el país norteamericano y dejar en las manos de los estados tal regulación.

¿Cuáles fueron las palabras de Olivia Rodrigo en Glastonbury?

Olivia Rodrigo invitó a una de sus principales mentoras, Lilly Allen, a subir con ella al escenario británico y unir sus voces en pos de la enorme condena que, en estos últimos días, rodea al principal magistrado de EE.UU. Las artistas, dueñas de una voz pública y una gran llegada, hicieron uso de tal privilegio para reivindicar, una vez más, el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo.

“Estoy devastada y aterrorizada de que tantas mujeres y tantas niñas vayan a morir por esto” comenzó diciendo la joven cantautora en su primer Glastonbury, y, como respuesta, una gran ovación no se hizo esperar. “Quería dedicar la siguiente canción a los cinco miembros de la Corte Suprema que nos han demostrado que, al final del día, realmente no les importa una mierda la libertad”, prosiguió.

Las palabras de Rodrigo no dejan de ser poderosas, sobre todo, ante la otra polémica que envuelve a su país: la libre portación de armas y el preocupante número de acontecimientos de tiroteos que, en este último año, han tenido lugar en las instituciones educativas.

En efecto, tras la última decisión del magistrado, se ha levantado un gran y masivo cuestionamiento por parte de la población norteamericana, la que exige una mayor y más pertinente regulación en lo que a este último aspecto respecta, en lugar de retroceder en materia de libertad y derechos de las mujeres.

Olivia Rodrigo no se calló nada en su presentación y mencionó con nombre y apellido a los responsables: “Esta canción va para los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. Los odiamos”. Mientras tanto Allen gesticulaba con desagrado, en apoyo a las palabras de su colega.

Tras este potente discurso, comenzó la elocuente interpretación de Fuck you, la reconocida canción de Lilly Allen incluida en el disco It’s Not Me, It’s You del año 2009.

Rodrigo y Allen no fueron las únicas que compartieron su frustración y descontento por la decisión de la Corte Suprema norteamericana. En los escenarios de Glastonbury reconocidos artistas, como Megan Thee Stallion y Phoebe Bridgers, se sumaron al enorme pronunciamiento que este fin de semana recorrió el mundo y, por supuesto, llenaron las redes sociales.

Una vez más, con el arte como vehículo de expresión y libertad, se enciende en los medios de comunicación, las calles de las principales ciudades del mundo y los escenarios más populares una fuerte manifestación de que los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes no son ya, en absoluto, negociables.

