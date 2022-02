¿Cuáles son los pasos para obtener la visa de inmigrante?

En el artículo de hoy nos dirigimos a aquellos que desean obtener una visa de inmigrante y viajar de manera permanente a los Estados Unidos.

Te mostraremos cada uno de los pasos para obtener la visa de inmigrante. Ten en cuenta que esta información no aplica para solicitudes de visas de tipo K.

Tramitar la petición con el USCIS

El tipo de petición que se debe presentar ante la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) es el formulario I-130.

El USCIS, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibirán su información personal y la procesarán para comenzar con el proceso.

Centro Nacional de Visas

Luego de que el USCIS aprueba la petición, el caso es enviado al Centro Nacional de Visas o NVC. La entrega y registro de los datos puede tomar alrededor de 2 meses.

Luego de que el caso entra en vigencia, la NVC coordina con el solicitante una cita para la entrega de documentos civiles, reportes policiacos, cartas de sostenimiento y otros requisitos.

Programación de una cita con el NVC

Una vez que el NVC haya recibido todos los documentos necesarios para completar la solicitud de la visa de inmigrante, se le enviará al solicitante una carta con la fecha y hora de una nueva entrevista.

Devolución del pasaporte

En el caso de que seas uno de esos solicitantes que han recibido la carta de programación para la entrevista, deberás ingresar a la siguiente página web.

Es importante que sepas que si, el día de la entrevista, no te has registrado en la página, tu caso no podrá ser aprobado.

Una vez que te hayas registrado haz clic en “nueva solicitud de visa” y “programar cita”. Luego, los diferentes requisitos se te irán presentando cuando selecciones “continuar”.

Examen médico

Todos los solicitantes de la visa de inmigrante deben pasar los exámenes médicos.

La mayoría de los solicitantes reciben sus exámenes médicos personalmente, aunque existen unos pocos casos en los que son enviados directamente a la Embajada.

En el caso de que los recibas personalmente, procura no abrir el sobre sellado. En el caso de que lo hayas hecho, deberás pagar unos nuevos estudios.

Día de la entrevista

El dia de la entrevista sólo las siguientes personas podrán ingresar a la Embajada:

Peticionario.

Intérpretes

Visitantes con necesidades especiales.

Toda persona que ingrese tendrá que pasar por una revisión de seguridad. Ten en cuenta que ciertos artículos como los celulares no son permitidos dentro del lugar. Además, la Embajada no cuenta con casilleros o lockers para guardar estas pertenencias. Procura no llevarlas para no retrasar el proceso.

Visa de inmigrante aprobada

En el caso de que su visa de inmigrante haya sido aprobada deberá retirar su pasaporte en la sucursal que eligió anteriormente en la misma página en donde programó su cita.

Existen ciertos casos en los que el oficial consular puede requerir documentos adicionales para poder adjudicar la visa al solicitante. En este caso, le llegará una carta del oficial al final de la entrevista donde se le indica cuales son estos documentos y como enviarlos al consulado.

