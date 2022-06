Peaky Blinders: ¿La temporada 6 será la última que veremos?

Es seguro que has terminado de ver la sexta temporada de Peaky Blinders y, muy emocionado, te fuiste directamente a buscar cuando se estrenará la séptima. Aunque no es mi intención, debo decirte que la respuesta te va a decepcionar, pues la propuesta se ha cancelado luego de esta última entrega de Netflix.

Sé que todos los fans del queridísimo Tommy Shelby deben estar rogando para que Netflix recapacite sobre su alocada decisión, pero aún no nos damos por vencidos, por lo que, tal vez, volvamos a ver a nuestros queridos personajes en algún otro formato como spin offs de la serie principal.

En lo que todos coincidimos es que es imposible que la mano derecha roja haya terminado. Aún debe haber algo más para nosotros.

Claro que los fans de Peaky Blinders siempre hemos sabido que, alguna vez, en un remoto y lejano tiempo, las hazañas de nuestro querido Tommy Shelby (Cillian Murphy) y sus compañeros terminarían. Todo lo bueno tiene su final, sin embargo, no nos encontrábamos afectiva y emocionalmente preparados para esta sexta temporada, con su dramático final.

Como seguramente muchos saben, el destino de los Peaky Blinders siempre había sido bastante incierto y cambiante. Por lo que, luego de este supuesto final, no sabemos si realmente creer que esta es la última temporada.

De hecho, esto ya había sucedido antes cuando Knight dijo haber decidido terminar la serie en la quinta temporada antes de cambiar de opinión. Por favor ¡Dejen de jugar con nuestros corazones! ¡Knight, ya no te creemos ni una palabra de lo que digas!

Para Digital Spy, el mismo anunció:

“Me encanta hacerlo. Me encanta este mundo. Originalmente íbamos a terminar con esta temporada, pero pensé que hay mucha gente que se está metiendo en esto ahora. Sería una pena dejarlo”.

Knight propongo que tal vez deberías considerar estas palabras que dijiste luego de la quinta temporada antes de dar declaraciones sobre el final de la serie.

Una pequeña, muy pequeña esperanza

Aunque no lo creamos, los fans de Peaky Blinders todavía tenemos una carta a nuestro favor, un hilo que nos mantiene unidos a la historia. Y es que, en 2018, Knight dijo para el Club de Prensa de Birmingham: “Probablemente haremos siete”.

Aunque ya han pasado casi cuatro años de esta declaración todos los consumidores de la serie aun contamos con la pequeña esperanza de que recuerde sus propias palabras y nos dé el gusto.

Las razones detrás de la decisión de cancelar a los Peaky Blinders luego de su sexta temporada son numerosas y predecibles. Y, a partir de aquí, comenzamos con la alerta spoiler, así que si aún no has terminado todos los episodios, ten cuidado con el siguiente párrafo.

Es claro que la muerte de Helen McCrory, quien interpretaba a la tía Polly, obligó sin dudas a cambiar las cosas. Otra de las teorías que indican cuales son las razones de la cancelación es que Cillian Murphy, encargado de interpretar a Tommy Shleby, ha comenzado a ser una figura realmente valorada en la industria cinematográfica por lo que recibe propuestas a montones cada día. De hecho, ya se sabe que protagonizará Oppenheimer el año siguiente.

