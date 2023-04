La importancia de la protección de datos del cliente en el siglo XXI

La protección de datos del cliente debería encabezar la lista de prioridades dentro de tu compañía, sin importar a qué te dediques.

Muchas empresas de software en Argentina y especialistas IT, como Preteco, lo saben muy bien, y es por eso que le acercan a las compañías de la región un amplio abanico de soluciones para que puedan lograrlo eficientemente.

Contar con la ayuda de profesionales de ese calibre es crucial. A menos que tengas mucha experiencia en el tema, encargarte por vos mismo de la protección de datos del cliente puede ser sumamente complejo, y una mala ejecución puede traer consecuencias lapidarias.

¿Por qué hay que garantizar la protección de datos del cliente?

La protección de datos del cliente es crucial. La información, aunque quizás no lo sepas, es el más valioso activo que poseés. Son la materia prima a partir de la cual podrás tomar decisiones de negocios efectivas, basadas en los hábitos y necesidades de tus clientes.

Asimismo, son la mejor manera de reducir el márgen de error en tus planes, ya que podrás tomar todo lo aprendido en el pasado para no equivocarte en el presente.

Y, si los datos estuvieran mal protegidos, estos podrían verse alterados o robados, lo cual resultaría sumamente contraproducente, pues obstruiría de forma considerable los procesos productivos de un negocio.

Sin embargo, la protección de datos del cliente también es importante por el simple hecho de que es una forma de cuidar a tus consumidores:

Un cliente que no confía en tu empresa, dado que siente que su información más sensible correrá peligro, muy probablemente no te elija más de una vez, y alentará a sus pares a hacer lo propio.

A la larga, entonces, tu empresa acabará teniendo una mala imagen de marca, algo que en los competitivos mercados actuales puede marcar la diferencia entre tu éxito y tu fracaso.

¿Cómo puedo asegurar la protección de datos del cliente en mi empresa?

La protección de datos del cliente debe ampararse desde dos perspectivas: la seguridad interna y la seguridad externa.

La seguridad externa puede garantizarse por medio de firewalls, encriptaciones y otros recursos similares. De esta forma, los datos estarán protegidos ante cualquier amenaza que pueda provenir desde fuera de la empresa.

Sin embargo, la seguridad interna es igual de importante, ya que la mayoría de las ciberamenazas y atentados contra la protección de datos del cliente suelen provenir desde dentro de las propias empresas.

Se deben establecer roles y permisos claros, usuarios y contraseñas complejos y, por sobre todas las cosas, dejar claras las reglas y las buenas prácticas que todos los individuos deben tener en cuenta al momento de utilizar la infraestructura de la empresa.