Inbound Marketing: hacé que los clientes te vengan a buscar a vos

¿Qué es el Inbound Marketing? La mejor forma de explicar el Inbound Marketing es entendiendo la diferencia con el Outbound Marketing. El Outbound Marketing es la publicidad intrusiva, la que uno no está esperando y te empieza a llegar, como la radio o televisión.

Todo el tiempo nos llega publicidad, estamos rodeados de publicidad. Y cuando, por ejemplo, vamos al supermercado a comprar detergente, nos quedó esa publicidad de Outbound y elegimos el detergente que recomendó Georgina en la tele. Eso es un tipo de metodología, es el Outbound Marketing.

¿Es lo mismo el Inbound Marketing? No, el Inbound Marketing es diferente. Es cuando yo te digo “probá con esto que te va a ir bien», empieza como una especie de recomendación. En el Inbound Marketing vos no vas a buscar al cliente, el cliente te viene a buscar a vos.

Ahora, obviamente tenemos otra pregunta: ¿cómo hago para que el cliente me venga a buscar a mí? La respuesta es, en principio, unas pocas palabras: tenés que convertirte en un referente.

¿Cómo ser un referente con Inbound Marketing?

Con la implementación de Inbound Marketing se busca, entonces, posicionar una marca o empresa como referente. Para comprender esto tenemos que repensar el concepto de venta. Todo el tiempo estamos hablando de comprar algo, entendamos al comprador. De eso se trata.

Pensemos un ejemplo: voy a comprar mi primer auto, ¿qué hago? Ahorro plata hasta que un día digo ok ¿qué auto me compro con esta plata? Y entonces obviamente lo que voy a hacer es comprar el mejor auto que pueda. Voy a buscar, entonces, la mejor concesionaria con las mayores prestaciones o mejores descuentos. ¿Qué hice en estos dos pasos? Busqué el mejor auto que puedo pagar en el mejor lugar que puedo pagar. Hay una palabrita que se repite: el mejor.

Ser referente es esto, ser la mejor opción de tu audiencia. La clave está en trabajar tu marca de forma tal que el público elija comprarte a vos porque sos, justamente, un referente en lo que a tu producto o servicio respecta. ¿Cómo hago yo para posicionarme como un referente? Hablando, primero.

Si, por ejemplo, quiero comprar un par de auriculares voy a hacerle caso a ese amigo que me dice “seguilo a pablo, pablo es un crack en auriculares”. Lo voy a buscar y me voy a encontrar con que Pablo tiene presencia: explica cuales son los tipos de auriculares, las diferencias entre modelos, ventajas y desventajas, lanzamientos, usos, preferencias, etc, etc. En este momento, Pablo es referente de auriculares y por eso le voy a ir a comprar a él.

Esta es la base de la metodología del Inbound Marketing. No invertimos plata, invertimos tiempo. Creamos contenido de valor, lo difundimos estratégicamente, interactuamos con nuestra audiencia y en un momento Google nos posiciona. Y lo hace porque somos un referente, cuando sos un referente la gente compra sola. Es un imán.

¿Cuándo nace el Inbound Marketing?

Ya en el momento en que las personas empezaron a vender y comprar cosas esta metodología estaba presente. Siempre se buscó comprar lo mejor al mejor vendedor del rubro, del pueblo, etc. En la actualidad, lo que ayudó mucho y aceleró mucho el proceso son las redes sociales.

Las redes sociales nos ayudan a definir de forma más precisa y acertada nuestras estrategias de Inbound Marketing. En las redes sociales podemos hacer publicidad y podemos hacer algo fundamental, segmentar. La segmentación es la posibilidad de identificar a nuestro cliente ideal y hacer que quien nos encuentre y elija sea, justamente, ese cliente ideal. No cualquier usuario, en cualquier momento y de cualquier forma.

Este es un impacto verdaderamente positivo, si pensamos en la posibilidad de la democratización. Esto es que, tanto pequeños como medianos y grandes emprendimientos de cualquier sector o mercado pueden generar posicionamiento con Inbound Marketing.

