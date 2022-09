¿Qué tengo que saber sobre la validación de dominio?

La validación de dominio es el proceso mediante el cual se verifica que la organización solicitante de un certificado de seguridad web presenta los requisitos y facultades para disponer de dicho dominio.

En el mundo de la seguridad digital, también existe un tipo de certificado SSL llamado Certificado de Validación de Dominio (DV). Este es un protocolo de seguridad que protege la comunicación y el tráfico de información entre el navegador y el servidor de un sitio web.

¿Qué tipo de protección ofrece un certificado de validación de dominio?

Un certificado SSL como este brinda un nivel básico de protección y confianza para el usuario, quien puede corroborar que el sitio que visita es efectivamente el que cree estar visitando.

Su emisión tiene lugar una vez que la entidad emisora o autoridad certificante puede corroborar que el dominio involucrado es válido y que pertenece a la persona solicitante del certificado.

Tal procedimiento no exige la presentación de documentación compleja por parte de la empresa o persona solicitante y suele emitirse casi de forma inmediata. Este certificado es el apropiado para sitios sencillos, como blogs personales, que no manipulan información sensible de los usuarios.

¿Cuál es la diferencia respecto a un Certificado de Validación de Organización (OV)?

Con un certificado de Validación de Organización una entidad puede, además de garantizar una conexión segura, demostrar digitalmente a sus clientes y usuarios la legitimidad de su sitio. Ya que el certificado emitido incluye la identidad corporativa.

Este es el protocolo de seguridad apropiado para los sitios web de las empresas, pues brinda un nivel de seguridad mayor al del certificado de validación de dominio. En su proceso de emisión se exige una verificación más específica de la empresa, dónde se evalúa información de la misma y de su propietario junto con la validación del dominio involucrado.

¿Y respecto a un Certificado de Validación Extendida (EV)?

A diferencia de un Certificado de Validación de Dominio y de un Certificado de Validación de Organización, un Certificado de Validación Extendida es considerado una solución premium en seguridad SSL. Este ofrece el mayor nivel de protección y confianza por parte del usuario.

Su proceso de emisión es aún más exhaustivo. Para garantizar la autenticidad y legitimidad de la entidad solicitante, como del dominio involucrado, se realiza una investigación detenida en cada detalle de la empresa y su propietario.

¿Por qué es importante implementar un certificado SSL?

Más allá del tipo de certificado SSL del que se trate, toda solución de este tipo brinda información de identificación. Con ello garantiza una conexión cifrada y segura pero, asimismo, legitima la autenticidad del sitio web de una empresa, contribuyendo a su imágen y reputación.

La falta o expiración de un certificado SSL puede afectar negativamente a la entidad propietaria de ese dominio. Pues sin la mediación de este protocolo de seguridad el sitio web se encuentra vulnerable ante posibles ataques, robos y filtración de la información sensible.

Empresas especializadas como CertiSur cuentan con numerosas soluciones en seguridad SSL, que incluyen tanto niveles básicos de protección, como un Certificado de Validación de Dominio pero, también, otras alternativas más robustas, como un Certificado de Validación de Organización, de Validación Extendida o, incluso, de Validación Multidominio.

¡Contactate y encontrá el más adecuado para vos!

