¿Qué se produce en el cuerpo al bailar?

Bailar es una de aquellas actividades que ha sido practicada por la humanidad desde tiempos inmemorables. Ahora bien ¿Qué es lo que hace que tengamos tanta necesidad de bailar?¿Por qué nos hace tan bien?

No solo es una forma de entretenimiento, sino que también tiene muchos beneficios para la salud, tanto física, como mental. El impacto positivo que bailar genera en nuestro cuerpo se diversifica de distintas maneras.

En primer lugar, el baile es una actividad que involucra todo el cuerpo. Cuando bailamos, nuestro cuerpo se mueve en diferentes direcciones y ritmos, esto significa que trabajamos una gran cantidad de grupos musculares.

De esta manera, el baile funciona como una excelente forma de ejercicio cardiovascular, lo que significa que intensifica el ritmo cardiaco y, por lo tanto, la circulación sanguínea. Esto, a su vez, es una forma de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, entre otras enfermedades.

Otra de las cosas que aporta a nuestro cuerpo es que, la danza puede mejorar la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Al mover nuestro cuerpo en diferentes direcciones y posiciones, es así que nuestras articulaciones se ven obligadas a trabajar en diferentes ángulos, lo que mejora su capacidad de movimiento y reduce el riesgo de lesiones.

Bailar también tiene un impacto positivo en nuestro equilibrio y coordinación. Cuando bailamos, nuestro cuerpo coordina una gran cantidad de movimientos al mismo tiempo y, por supuesto, mantener el equilibrio en ellos. Así podrás mejorar la postura y reducir el riesgo de caídas.

Además de los beneficios físicos, ya hemos dicho que también existen los beneficios para la salud mental. Al introducirnos en el mundo de la danza, liberamos endorfinas. Estas son hormonas que nos hacen sentir bien. Esto puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, aliviando el estado de ánimo en general.

