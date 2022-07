Ryan Raynolds cree que las películas de Disney deberían tener clasificación para adultos 

En su último posteo de Instagram, el reconocido actor Ryan Reynolds expresó, siempre con su dejo cómico, una fuerte acusación hacia Disney y como su contenido impacta en las infancias como, y cito lo que él dijo, “un trauma irreversible”.

Disney+ anunció el jueves pasado que las películas de Marvel Deadpool, Deadpool 2 y Logan se subirán a la plataforma. Sin embargo, hay un pequeño detalle que desataría la ira del protagonista Ryan Reynolds y es que, solo estarán disponibles para aquellos que tienen el servicio con clasificación para adultos, es decir, clasificación R.

Más tarde, Ryan Reynolds no pudo evitar compartir lo que pensaba acerca de la tan inesperada decisión por parte de la productora. A partir de esto, el actor expresó:

“Se supone que debemos anunciar que Logan y Deadpool serán pronto las primeras películas con clasificación R en ser publicadas en Disney +. Pero todos sabemos que algunas películas de disney ya deberían tener clasificación R por trauma irreversible”

Todos quedamos un poco escandalizados al leer esto pero, si nos ponemos a pensar con atención, creo que es posible que la mayoría de nosotros comience a tener algunas ideas de las películas que deberían tener esta misma clasificación. Pero ¿Cuáles son las películas que Ryan Reynolds propuso para esta categoría de adultos?

Sus primeras propuestas son algunos clásicos como El Rey León, Blancanieves y los siete enanitos, Old Yeller y Bambi.

En el caso de una de las películas más críticas, Blancanieves y los siete enanitos, Ryan Reynolds aporta que este clásico animado de 1937 cuenta con contenido de “allanamiento de propiedad, poliandria límite y, bastante seguro, que los diamantes no están libres de crueldad”. Claro que, al darnos cuenta de la edad que supuestamente tienen Blancanieves (13) todo se torna muchísimo más raro.

Por otro lado, Old Yeller se encuentra en su ranking de películas de Disney con clasificación R porque cree que una película para niños no debería dar tantas ganas de llorar, además de que hay asesinatos de por medio.

La broma del que el actor hace sobre El Rey León es que es una película llena de “fraticidios, mutilaciones, muy posiblmente incesto entre hermanos y, claro, como olvidar, besos entre primos”. Si queremos que los niños vean esto, mejor poner un documental de National Geographic.

Por ultimo, no podemos negar que todos pensamos en Bambi, pues Reynolds también lo hizo al decir que no puede no tomarse como clasificación para adultos a una pelicula que muestra el asesinato de una mamá ciervo inocente, eso causaría un trauma de por vida.

Disney + Aún no se ha tomado el trabajo de responder a estas tan generosas sugerencias del actor. sin embargo, en un comunicado de prensa que anuncia las nuevas incorporaciones de Marvel, la compañía volvió a alentar a sus suscriptores a utilizar la herramienta de configuración para el control parental de manera que, y cito: “se pueda garantizar una experiencia de visualización más adecuada para ellos y sus familias”.

