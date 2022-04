Dónde estás, mundo bello: la novela de Sally Rooney que revolucionó la literatura juvenil

Luego de haber impactado con sus intrincadas obras “Gente normal” y “Conversaciones entre amigos”, la famosa escritora de literatura juvenil y adulta, Sally Rooney vuelve a deleitar a sus fans con una nueva historia, “Donde estás, mundo bello”.

Esta vez para poner en la mira a dos mujeres que se encuentran en el limbo entre la vida adulta y lo que ha quedado de la vieja adolescencia que pasaron juntas en la universidad ¿Es este limbo una búsqueda del mundo bello? Nuestro mundo ¿Qué es nuestro mundo? ¿Cuando lo encontramos?

“Cuesta tanto, a veces, verle el sentido, cuando las cosas que creo que son importantes de mi vida resulta que no significan nada y la gente que se supone que me quiere, no me quiere” – Explica Sally Rooney a través de su personaje para mostrar la dualidad de un mundo afable pero, a la vez, perverso.

Eileen y Alice son dos mujeres totalmente distintas que se conocieron en la Universidad de Dublín. La primera, a pesar de su gran intelecto, trabaja casi de manera esclavizada como asistente en una editorial. Por otro lado, la segunda, se encuentra en el proceso de reanudar su carrera de escritora luego de haber pasado por un instituto psiquiátrico.

Mientras que una de las amigas siempre vuelve a su vida pasada y está atada al hombre que amó desde pequeña, la otra se empeña en buscar nuevas relaciones. Situaciones que complejizan cada vez más la búsqueda del mundo bello tanto para Alice como para Eileen.

Entre los capítulos narrados en tercera persona, podemos encontrar algunos mail que las amigas intercambian. Estos capítulos semi epistolares aportan más información sobre la personalidad de las protagonistas. De esta manera podemos ver la evolución de los personajes durante toda la historia.

En estos mails, una y otra, comparten sentimientos y visiones del mundo. Formulan una propia teoría de la belleza, pretenden solucionar el cambio climático y discuten la religión. Además, por supuesto, intercambian confidencias acerca de sus nuevos amores, Felix y Simon y, por sobre todas las cosas, manifiestan juntas su profunda insatisfacción existencial.

El libro se publicó en 2021 con el título original “Beautiful World, Where are you”. El encuadernado en rústica con solapas tiene 328 páginas y fue publicado por la Editorial Literatura Juvenil Random House.

Acerca de la autora:

Sally Rooney de Casteblar, Irlanda, nació en 1991 y ya ha llegado a publicar dos de las novelas más renombradas en el mundo de la literatura juvenil, “Conversaciones entre amigos” (2017; Literatura Random House, 2018) y “Gente normal” (2018; Literatura Random house, 2019). Este último fue adaptado a la televisión por la BBC y fue galardonada con el Irish Book Award, el Costa Book Award y el Encore Award, además de estar nominada al Man Booker Prize.

Por “Conversaciones entre amigos” que también se encuentra en proceso de adaptación al formato televisivo, Rooney obtuvo el premio a la Escritora Joven del Año en el The Sunday Times de 2017.

