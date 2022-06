Segunda temporada de Amor y Anarquía, ¿cuáles son las repercusiones?

Una vez más, las máscaras sociales, las reglas laborales, los cánones artísticos y las ideologías son puestas en jaque con el estreno de la segunda temporada de Amor y Anarquía, la serie sueca estrenada en 2020 por la plataforma Netflix.

Una aparente pintura romántica que se vuelve más profunda y se llena de matices a cada minuto en que avanzan sus concisos y cautivantes capítulos. Creada, escrita y dirigida por Lisa Langseth, Amor y Anarquía se ha convertido en una narración satírica y a la vez sincera de aspectos tan cotidianos como trascendentales que forman parte de la ardua vida adulta.

¿Otra comedia romántica?

Aunque la historia romántica de Sofie (Ida Engvoll) y Max (Björn Mosten) hace las veces de hilo conductor, la segunda temporada de Amor y Anarquía avanza, aún más que la primera entrega, en aspectos tan serios como propiamente humanos que nos hacen preguntarnos si la vida que llevamos es la vida que realmente queremos.

Sin embargo, hay una cuestión que se vuelve central, y que ya se vislumbraba en los primeros capítulos de la serie, la de la salud mental. Amor y Anarquía rompe el mito de la salud mental como algo singular de algunos pocos y la incluye en su aspecto más cotidiano y real. Haciendo de su escenario no otro que el de las rutinas, los conflictivos ambientes de trabajo, las relaciones sociales y las responsabilidades familiares, así como, sobre todo, la lucha interna que, en cada uno de nosotros, tiene lugar cuando las propias emociones chocan con las obligaciones (auto)impuestas.

El yo reprimido y el yo socialmente correcto hacen de las calles y de una sencilla Editorial, como Lund & Lagerstedtde, de Estocolmo el escenario donde batirse en un duelo que, siempre, lleva a los personajes a cuestionarse el sentido y el valor de lo genuino, tanto en lo artístico como en lo personal.

La segunda temporada de Amor y Anarquía pone sobre la mesa la muerte y la vida, el duelo y el homenaje. Personajes que son llevados a sus propios límites y que protagonizan situaciones aparentemente caóticas, las que, no obstante, son el producto de un orden claramente impuesto y aunque internalizado como propio, queda en evidencia que no lo es.

¿Dónde ver la segunda temporada de Amor y Anarquía?

La segunda entrega ya se encuentra disponible en Netflix y el número de espectadores crece cada día. La fórmula mágica de Lisa Langseth de estirar, doblar y abollar los tabúes y dogmas de la cultura capitalista atravesada por las redes sociales suma una nueva tirada de ocho capítulos que, probablemente, hagan que no quieras poner pausa.

Expectativas y preconceptos son desarmados en una trama que descoloca al espectador del cómodo lugar del sentido común e invita a repensar aquellas certezas que, aunque parecen estar sólidamente arraigadas, penden de un hilo.

Sin lugar a dudas, a expensas de lo que parece ser una usual trama romántica, Amor y anarquía presenta (y cuestiona) el mundo contemporáneo en su gran multiplicidad, al tiempo que desafía al espectador en la difícil pero valiosa tarea de pensarse a sí mismo.

