Se retira Serena Williams, el último baile en el US Open

El último Grand Slam de la temporada, el US Open 2022, se disputa entre el 29 de agosto y 11 de septiembre. Pero, esta edición es aún más especial de lo que suele serlo: Serena Williams pondrá fin a su extensa y espectacular carrera.

La propia tenista así lo expresó en una carta oficial, publicada por la revista Vogue con el titular «Serena Williams dice adiós al tenis en sus propios términos y en sus propias palabras».

Los exorbitantes números de Serena Williams

Serena Williams ganó 73 torneos individuales, incluídos 23 Grand Slams, los más prestigiosos en este deporte: 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 US Open. Un mayor número, de hecho, que los ganados por Roger Federer (20), Rafael Nadal (22) y Novak Djokovic (21), las 3 grandes figuras y máximos ganadores del tenis masculino en la era abierta.

Además, cabe destacar que es la primera tenista de la historia (tanto en el tenis masculino como en el feminino) en lograr un Career Golden Slam en tenis individual y, asimismo, en dobles. Esto es, ganar los cuatro Grand Slam y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en un mismo año.

Serena, además, es dueña del récord de mayor número de semanas consecutivas como Nº 1 del ranking mundial de la WTA (186), junto a Steffi Graf. Su récord de semanas como Nº 1 acumuladas a lo largo de su carrera también es intachable, con una suma de 319, solo por detrás de Graf con 377 y de Martina Navratilova con 332 semanas.

Las palabras con las que Serena Williams anunciaba su retiro

“Nunca me ha gustado la palabra retiro. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años fundé discretamente Serena Ventures y, poco después, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”.

La tenista ha remarcado que, sin embargo, esta no ha sido una decisión fácil de tomar, sino más bien profundamente dolorosa. Pero, hoy, sostiene, sus prioridades ya no son las mismas que antes y, también, fuera de la cancha hay muchas batallas que dar y, sin duda, mucho que disfrutar.

Hoy, a sus 41 años, es consciente de que en algo debe ceder: “nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría por ahí jugando y ganando mientras mi mujer está haciendo el trabajo físico de ampliar nuestra familia”.

¿El último baile será, también, el Nº24?

Antes de la era abierta solo una persona ha alcanzado ese número, fue la tenista Margaret Court en 1973. Hoy, los ojos del mundo del tenis no dejan de estar puestos en Serena Williams y en la posibilidad de que su último día en la cancha sea doblemente histórico: el fin de su reinado y el alcance del récord mayor.

“Mentiría si dijera que no quiero ese récord. Evidentemente, lo quiero. Pero en el día a día no pienso en ella. Si estoy en una final de un Grand Slam, entonces sí que pienso en ese récord. Quizá he pensado demasiado en ello y eso no ha ayudado”, expresa Serena en su carta a Vogue.

Pero, también, sabe que nunca se ha detenido y que todo lo hecho ya es extraordinario: “Pasé de una cesárea a una segunda embolia pulmonar y a una final de grand slam. Jugué durante la lactancia. Jugué durante la depresión posparto”.

Presentarse 23 veces ya es un gran número, sin duda, y hoy en día, agrega la tenista, “si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo segundo”.

Llegue o no el Grand Slam Nº 24, la edición del 2022 del US Open pasará a la historia. Pues, en palabras de la propia Serena Williams, estaremos presenciando “el final de una historia que comenzó en Compton, California, con una pequeña niña negra que sólo quería jugar al tenis”.

Un verdadero privilegio, sin duda, para todos las personas amantes del tenis.

