Stranger Things, reseña sin spoilers de la temporada 4

Los personajes de Stranger Things han crecido y, por lo tanto, han cambiado bastante. En Hawkins, Steve, Dustin, Lucas, Robin, Nancy y Max, comienzan a experimentar nuevas actividades paranormales en el pueblo ¿Las criaturas del Upside Down están de vuelta?¿Cómo vencer al nuevo enemigo sin los poderes de nuestra protagonista?

Mientras tanto, en Lenora, California, Once vive las experiencias de los adolescentes normales y parece no poder adaptarse mucho. Además sigue lidiando con la muerte de su padre, Hopper y la pérdida de sus poderes. Will intenta ayudarla aunque una y otra vez no tiene éxito, ya que se encuentra demasiado internado en sus propios problemas.

Pero claro, no podemos hablar de Will, sin hablar de su madre, Joyce, quien investiga una posible pista de que Hopper aún sigue con vida.

Como si todas estas tramas no fueran suficientes, el amor también se hace presente en Stranger Things. Dustin y Suzie están más unidos que nunca. Lucas y Max ya no parecen tener ni siquiera oportunidad para hablar. Robin se enamora de una compañera de la banda pero enfrenta las complicaciones que conlleva la homosexualidad. Nancy y Jonathan hacen frente a la inminente llegada de su período universitario y eso no parece ser de mucha ayuda para su relación. Y, por último, Once y Mike enfrentan la dificultad de la relación a distancia y la imposibilidad de escribir los verdaderos sentimientos mediante las cartas.

¿Por qué la temporada 4 es diferente a las demás?

Si algo realmente destaca de la cuarta entrega de Stranger Things en Netflix es que, desde la primera escena, nos internan en el terror real. Aunque las otras temporadas contaban con el terror y el suspenso clásico de la serie, ésta última, tiene personajes más oscuros, con personalidades mucho más marcadas y con desafíos, no solo provenientes del Upside Down, sino también de sus propias vidas cotidianas.

A lo largo de esta última temporada de Stranger Things, el miedo que tendremos se interna en el ámbito psicológico, las pesadillas y el estilo gore. Cuando un respiro llega a la vida de nuestros personajes, enseguida nos encontramos envueltos otra vez en un problema aún más grave. Esta rueda cíclica no para de girar para recordarnos que Hawkins no es un lugar seguro para nadie.

La brutalidad de las muertes de esta temporada generadas por un villano que parece ser más humano que los anteriores, es terriblemente aterradora. Esto parece ser la sorpresa más grande, ya que, nadie pensaba que, aunque esta serie contaba con cierto suspenso, Stranger Things se convertiría en uno de los puestos del, al menos, el top cinco de filmes de terror.

Sin duda, el éxito del elemento de terror en la serie, ha tenido funcionado tan bien gracias a su preparación, sus set pieces fabulosas y un guión infalible.

