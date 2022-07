Stray, el juego que te permite ser un gato, está rompiendo todos los récords

Stray, el nuevo lanzamiento disponible en PlayStation y PC, no tardó ni 24 horas en volverse el juego más jugado del momento.

Y es que no es sorpresa: en este juego podés encarnar a un gato con una pequeña mochila que recorre las calles de un futuro cyberpunk plagado de robots. ¿Qué más podrías querer?

Stray se anunció originalmente en el año 2020, pero a causa de la pandemia su estreno se fue retrasando hasta llegar a las ya mencionadas plataformas el pasado 19 de julio.

El título fue desarrollado por Bluetwelve Studio, y posteriormente distribuido por Annapura Interactive, y el juego puede adquirirse por la plataforma Steam o por la Playstation Store.

En ambas plataformas se trata de un título de pago, pero aquellos usuarios con Playstation Plus podrán acceder a él de forma gratuita, lo cual sin dudas ha impulsado el gran número de descargas que ha tenido en tan poco tiempo.

Esto es a tal punto que, de hecho, el estreno de Stray hizo que la Playstation Store colapsara por la cantidad de usuarios descargándolo a la vez, y ya es el juego con mayor cantidad de jugadores simultáneos en Steam.

Stray es, como ya se ha adelantado, un juego ambientado en un mundo cyberpunk en el que encarnamos a un pequeño gato.

Respecto a dicho animal, ha sido catalogado como el modelo más acertado y realista de un gato jamás conseguido en un videojuego.

Eso, sumado a sus gráficos de última generación, ha traído consigo un fenómeno sumamente inusual: cientos de usuarios han subido a la red social Twitter videos e imágenes de sus gatos y sus graciosas reacciones frente al videojuego.

Incluso se ha creado una cuenta llamada Cats Watching Stray (“gatos viendo Stray”) donde se retuitean todos esos videos, que van desde tiernos gatitos observando la tele hasta otros más ariscos que intentan atacarla.

She got a little bit too into it… @CatsWatchStray pic.twitter.com/kl7ELhHotN

— Lon (@LonWantsCake) July 22, 2022