Taylor Swift: 3 VMAs y el anuncio de su nuevo álbum Midnights

Los MTV VMAs 2022 se convirtieron en una nueva noche de éxitos para Taylor Swift. Se sabe que la cantautora no deja ningún detalle al azar y, esta vez, tampoco fue la excepción. Con un espectacular atuendo, cargado de sutiles referencias, se llevó a casa tres galardones, un reconocimiento a su gran trabajo del año: All too well: The Short Film (10 minutes version).

3 nuevos VMAs para Taylor Swift

Vídeo del año, Mejor dirección y Mejor vídeo de larga duración fueron las tres categorías en que la artista se consagró la pasada noche del 28 de agosto, en el Prudential Theatre de Newark (New Jersey, Estados Unidos).

El corto de 13 minutos de duración, escrito y dirigido por la propia Taylor Swift y protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, fue el relanzamiento de su canción All Too Well, del álbum Red, en versión extendida.

Pero eso no fue todo, Swift aprovechó la ocasión para revelar la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y reivindicar, una vez más, el lugar de las mujeres en la industria musical, apelando a la representatividad de las mujeres en categorías tan importantes como Video del año y Mejor dirección.

¿Cuándo llega Midnights?

Tal como la artista lo reveló durante su premiación, su nuevo y último trabajo estará disponible el próximo 21 de octubre de 2022. Midnights, profundizó, reúne trece historias, escritas a lo largo de su vida en noches de insomnio.

Posteriormente, y a medianoche por supuesto, desde su cuenta de Instagram oficial Taylor Swift compartió más detalles del anunciado lanzamiento:

“This is a collection of music written in the middle of the night, a journey through terrors and sweet dreams. The floors we pace and the demons we face. For all of us who have tossed and turned and decided to keep the lanterns lit and go searching – hoping that just maybe, when the clock strikes 12 … we’ll meet ourselves.” («Esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Los suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que nos hemos aventurado y torcido y decidido mantener las linternas encendidas y empezar la búsqueda – esperando que quizás, el reloj se pare en las doce… nos encontraremos»).

Ya en el escenario, en un elegante vestido de Oscar de la Renta signado con cadenas de pedrería plateada, la artista había agradecido a su público todo el amor recibido tras el relanzamiento de Red (Taylor´s Version), apelando a que sin su acompañamiento nada de ello hubiera sido posible.

Sin duda, Taylor Swift fue una de las grandes protagonistas de la noche y el broche de oro llegó con el anuncio de su décimo álbum de estudio. De este lado, ¡los y las swifties no podemos estar más ansiosos y felices, tachando los días que quedan hasta el 21 de octubre en nuestro calendario!

