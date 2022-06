This is us, el final de una de las series más exitosas

El último capítulo de la aclamada serie This is us se emitió días atrás y sus repercusiones han sido tanto o más que las generadas durante la emisión de la serie a lo largo de cada una de sus temporadas.

¿A qué se debe este éxito? Cada espectador tendrá su propia respuesta, aunque no puede negarse que se trata de una producción que explora, entre tanto, los aspectos más esenciales y humanos, algo tan simple y complejo como la vida misma.

Las repercusiones del final de This is us

Con seis temporadas y 106 capítulos, el drama familiar de NBC estrenado en 2016 y protagonizado por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, llegó a su fin el 24 de mayo de 2022 con un episodio que, como no podía ser de otro modo, se desarrolla en tres líneas de tiempo.

La producción, disponible en Argentina en Star +, ha dado no sólo mucho que llorar, sino también mucho que hablar. Un final de aparente sencillez, tal como es corriente en cada capítulo emitido, pero dónde la misma sencillez, siempre, esconde una aguda profundidad.

La trama, inspirada en la familia Pearson (Jack y Rebecca, junto a sus tres hijos: Kevin, Kate y Randall), se ha caracterizado por una circularidad sin igual, donde una verdad universal queda en evidencia: son las cosas más pequeñas las que dan sentido y definen la vida.

Su creador, Dan Fogelman, remitió a ello en una entrevista: “en muchos sentidos, el final de This is us es una promesa muy simple de que las personas que pierdes viven a través de las personas que quedan atrás”, algo que, agrega Fogelman, “siempre ha estado en el centro del espectáculo”.

Pero más que un drama, This is us es una promesa de reconciliación con la vida. Una tregua con la vida misma, para verla en su sencillez y profundidad a la vez, para reconciliarnos con aquellas cosas lindas y no tan lindas por las que todos pasamos. Y encontrar, en lo pequeño y en lo grande, aquello que nos define como personas y como parte de un tejido conectivo, el que empezó mucho antes de nosotros y continuará, también, más allá de nosotros.

This is us es un recorrido en el tiempo de lo que permanece en el tiempo. Cada capítulo ha dejado algo muy en claro: son los eventos más pequeños de la vida aquellos que impactan con mayor fuerza en los personajes (y en cada uno de nosotros, que nos proyectamos en ellos) y los convierten en quienes son.

Allí reside su éxito indiscutido, en la capacidad de comunicar y despertar la compasión, en el buen sentido de la palabra, que la serie ha sabido despertar en cada minuto emitido, en cada línea y en cada escena.

Y, aunque el número de capítulos ya ha sido limitado, sus posibilidades de interpretación e identificación se replicarán en la misma cantidad de espectadores que haya disponible.

Continúa leyendo: La ira de Dios: el nuevo thriller de Netflix llega este 15 de junio.