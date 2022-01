This is us, llegó la sexta y última temporada a Star +

El pasado seis de enero estrenó en la reciente plataforma Star + la sexta y última temporada de This is us, el drama familiar por episodios de Dan Fogelman que comenzó a emitirse hace ya unos años, en septiembre de 2016.

Con una trama cargada de sensibilidad, al igual que la de las cinco temporadas ya emitidas, la sexta temporada de This is us recorre en tiempo y espacio, una vez más, las vivencias de la cada día más querida familia Pearson.

This is us: la vida en conmovedores episodios

A lo largo de cada una de sus capítulos, This is us ha tocado temas que ninguna otra serie ha tocado, o al menos no del mismo modo. Cuestiones como la obesidad, el envejecimiento, la crianza, la enfermedad, la diversidad e incluso la muerte misma, son expresadas desde su cotidianidad y detalle. En fin, no otra cosa que la vida misma es lo que aquí se cuenta.

No hay forma de ver This is us y no sentirse identificado. El talento de su director y guionista, Dan Fogelman, para escribir y expresar lo que todos de un modo u otro vivimos y sentimos, junto a las más extraordinarias actuaciones de su reparto protagonista: Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, han logrado conmovernos con cada escena, cada línea, cada silencio.

La serie ahonda, además, en la profunda concepción de la identidad y el arduo camino de su construcción. Cada personaje atraviesa un recorrido de crecimiento personal que lo enriquece, que lo vuelve una versión más consciente y presente de sí mismo. Y nosotros, espectadores ya seducidos, conocemos hasta los secretos más íntimos, las verdades más sinceras y la vida más real de cada uno de ellos. Una certera invitación a la introspección, sin duda.

¿Qué nos vamos a encontrar en la sexta temporada de This is us?

Tanto su director como sus protagonistas han sido siempre muy cautelosos respecto a lo que han dejado entrever de la trama a los impacientes fanáticos. La quinta temporada ya nos había dejado en medio de la incertidumbre y la sorpresa, con los sentimientos y las emociones a flor de piel, como en cada punto crítico de la serie.

Los pequeños y sublimes adelantos, como los juegos de escenas que nos descolocan en medio de la aparente estabilidad de la trama, junto a la yuxtaposición, el encadenamiento y la correspondencia nunca mejor lograda de hechos pasados, presentes y futuros, hacen de los visto hasta el momento de This is us una obra maestra. Y la sexta temporada no parece ni quiere ser la excepción.

El modo en que los eventos más pequeños de la vida impactan en quiénes nos convertimos y las formas en que las conexiones que compartimos entre nosotros pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte, siguen siendo dos de los grandes ejes estructuradores de cada episodio.

Y, por supuesto, las impredecibles vueltas que da la vida no han dejado de ser consideradas, una vez más, con ingeniosidad e inteligencia en cada sendero en que se bifurca esta gran y rica trama.