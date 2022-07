 Topa vs. TINI: La influencia de la triple T en los niños

Topa ha sido parte de la infancia de muchos de nosotros y, aunque pensemos que su trabajo solo es cantar y actuar para los niños, la realidad es que se trata de mucho más que eso. El mismo reconoce que la influencia que tiene en los más pequeños es un factor con el que se le dificulta lidiar, en especial en su vida cotidiana. En el mismo marco de la influencia, el reconocido animador infantil, apuntó contra Tini Stoessel, una cantante argentina que no para de ganar popularidad.

Estando sumergido desde hace tanto años en el mundo infantil, Topa no vacila en opinar sobre lo que cree que es o no correcto para el consumo de los niños y niñas. En tal sentido, dialogó sobre el consumo de contenidos en Mañanísima, programa televisivo conducido por Carmen Barbieri, en donde se refirió al tema de manera enfática y no dudó en dar nombres.

Su idea principal fue dar a entender como los más pequeños intentan copiar las actitudes y la vestimenta de lo que ven en su día a día. Sin embargo, la verdadera pregunta es ¿Qué ven en el día a día?¿Qué toman como referente y que no?

El artista explica su idea: “A veces tiene reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’. Y no, lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado”.

A pesar de que la mayoría estuvo de acuerdo con la idea que topa expuso, todo se descarriló cuando utilizó a la cantante Tini Stoessel, estrella internacional de la música pop actual, como el ejemplo perfecto: “Hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini ¡que son espectaculares! pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si es buena, muy sexualizados”.

Pero Topa ¿Un artista no puede expresarse libremente solo porque probablemente haya niños mirando? Como posible solución a este problema, Topa apunta hacia un algoritmo en el que logre seleccionar de alguna manera los contenidos que consumen los niños y niñas de dos a cuatro años.

¿Le dicen ustedes o le digo yo? Topa, ese algoritmo ya existe y se llama control parental, podes buscarlo en la configuración de cualquiera de tus plataformas. Innovador ¿No?

Más tarde, con todo el revuelo que se generó y con muchos titulares del estilo “Topa ataca a Tini” o “Topa cree que Tini es una mala influencia para los niños”, el artista decidió salir, una vez más, a aclarar los dichos. Según el artista: “Lo sacaron de contexto para que lean la nota”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Topa (@diegotopaok)

Él mismo terminó declarando que ama escuchar las canciones de Tini y, de hecho, las escucha con su hija pequeña, sin embargo, como padre, prefiere no mostrarle los videos, ya que no quiere que su hija copie esas actitudes y esa vestimenta a su corta edad.

A pesar de salir a aclarar sus palabras, Topa parece estar afectado por la manera en que la gente decidió entenderlas. Esto debido a que, en lugar de prestar atención a lo importante, los niños, se le dió más importancia a sus palabras sobre la cantante.

Pero, como dijo Tini “Todo lo que empieza ¿Qué? Termina claro”. Por lo que, es solo una cuestión de días que, este escándalo, ya no sea nada más que una simple opinión pública que pasa desapercibida.

¿Te interesa saber más sobre Topa, Tini y el mundo del espectáculo?

En segundo enfoque tenemos todas las noticias para que no te pierdas de nada.

Podés seguir leyendo: Ryan Raynolds cree que algunas peliculas de disney deberían tener clasificacion para adultos