Tratamiento mejorar autoestima: las ventajas de recurrir a un psicólogo online

Tener la posibilidad de recurrir a un psicólogo online supone una gran ventaja para aquellas personas que tienen como foco de su tratamiento mejorar autoestima y recuperarse de situaciones pasadas, forjando su futuro a través de la resiliencia.

Vivimos en una época en la que la salud mental ha dejado de ser un tema tabú. Y es una época, a su vez, en la que todo el mundo está más interconectado que nunca: en pocos segundos, uno puede entablar una conversación en tiempo real con alguien que se encuentra al otro lado del planeta.

Y es que, sobre todo durante la pandemia de Covid-19, se volvió cada vez más común atenderse con un psicólogo online, puesto que los pacientes regulares de terapia no podían reducir su ritmo de consultas, así que tuvieron que readaptarse.

Durante estos años, este tipo de terapia ha comprobado ser tan efectiva como la presencial, por lo que todo apuntaría a que ir al psicólogo online es algo que ha llegado para quedarse en nuestras vidas.

Algunas de las ventajas de este tipo de terapia son:

Este tipo de atención online le permite a personas que viven en zonas remotas o en el extranjero recibir atención psicológica de calidad, en su idioma y de manera instantánea.

Es muy útil para individuos con agendas muy apretadas ; gente que, por trabajo, estudio u otros motivos, no pueden dedicar tiempo a ir y volver hasta el consultorio para tener la sesión. Por lo tanto, tener la posibilidad de recurrir a un psicólogo online desde la comodidad de su hogar u oficina, y con una oferta horaria mucho más flexible , se vuelve extremadamente valioso.

La alternativa de un psicólogo online le acerca la posibilidad de acceder a terapia a aquellos individuos que cuentan con movilidad reducida , ya sea por cuestiones físicas o psicológicas.

Este tipo de tratamientos es, además, mucho más discreto que las sesiones presenciales. Es sabido que hay mucha gente a la que le da vergüenza ser vista yendo al psicólogo, por lo que tener la posibilidad de atenderse desde el confort de su hogar podría impulsar a muchas más personas a implementar el ir a terapia en sus vidas.

¿Qué lleva a la gente a comenzar a atenderse con un psicólogo online?

Desde siempre, ha existido un tema central que, en mayor o menor medida, ha sido el detonante principal que impulsa a la gente a iniciar un tratamiento psicológico: la autoestima.

La gran mayoría de la gente que se atiende en el psicólogo tienen como eje central de su tratamiento mejorar autoestima y ser más seguros de sí mismos.

La autoestima se puede ver dañada por experiencias traumáticas, generando que la persona no confíe en sí misma, se sienta inferior, que no crea que podrá tener éxito en lo que se proponga y, en general, que sienta que no vale la pena o que no es suficiente.

A la hora de trabajar un tema tan delicado como este, la psicología suele abordar un concepto conocido como resiliencia: lo que se busca no es olvidar dichas experiencias, o “superarlas” como se dice comúnmente, sino reprocesarlas, para que la forma en que le afectaron en el pasado no sea la misma que en el presente.

Y todo eso puede realizarse con la misma efectividad tanto con un psicólogo presencial como con uno online. Si estás interesado en empezar un tratamiento, pero no cuentas con mucho tiempo, tienes movilidad reducida o simplemente te gustaría conservar la discreción, puede que esta alternativa sea ideal para tí.