El uso responsable de las redes sociales y la influencia del marketing digital

Hoy no podemos negar que las redes sociales, como la tecnología en general, han cambiado la dinámica de la comunicación. Hasta podemos decir que por momentos estamos sobre comunicados, cuando usamos Whatsapp o una red social podemos hablar con una, con diez o con quince personas a la vez.

Si nos paramos del lado del marketing digital, las marcas, emprendimientos o negocios encuentran en las redes sociales poderosos canales de comunicación e interacción.

Con un buen uso de sus recursos, las redes sociales pueden ser un instrumento al servicio de la misión, visión y objetivos específicos de cada empresa. Este es un impacto verdaderamente positivo, si pensamos en la posibilidad de la democratización.

Cuando hablo de democratización me refiero a la igualdad en llegada y alcance que permiten los medios digitales, tanto para pequeñas, como medianas y grandes empresas. Con la implementación de estrategias digitales, hoy un pequeño negocio puede crecer a la par de uno grande. ¿A qué me refiero con esto? A que con poca plata podés hacer mucho.

¿Y las redes sociales? ¿Qué lugar ocupan en esta nueva dinámica?

Las redes sociales ganan, permanentemente, cada vez más espacio. Esta es también una gran responsabilidad, los propios gestores lo saben y por eso incorporan a cada rato nuevas formas de validación, de verificación de perfiles, advertencias, censuras de contenido sensible, como otras acciones, que hacen a la gestión de la credibilidad de toda la información que publicamos.

Las empresas deben moverse para no quedar al margen de este nuevo campo de juego. Saben que las plataformas digitales son el medio de acceso a clientes que, por otra vía, no podrían tener. Y, en este ímpetu, frente a tantas prometedoras posibilidades, nos puede pasar que algunas cosas se nos escapen.

La posibilidad de reproducción y difusión del contenido que tiene lugar con las redes sociales excede nuestras predicciones, y no solo cuando pensamos a dónde puede llegar, sino también respecto a los modos en que puede hacerlo. Muchas veces lo que comunicamos dice mucho más de lo que en realidad estamos buscando decir. Nuestras intenciones pueden malinterpretarse, ya sabemos que las palabras tienen más de un sentido y que circunstancias diferentes disparan interpretaciones diferentes.

El marketing digital viene a mediar con estas tensiones. Permite definir un plan de acción, medir nuestro alcance y el terreno en que vamos a estar construyendo el posicionamiento de nuestro negocio. No es lo mismo dirigirnos a un público que a otro, tampoco es lo mismo transmitir contenido por uno u otro medio.

Un uso ingenuo del enorme abanico de herramientas que hoy brinda el mundo digital puede perjudicar a una empresa. Un uso responsable, en cambio, es el boleto al éxito, una puerta al crecimiento. No podemos engañarnos con la apariencia de libertad y de uso fácil que las redes sociales nos muestran. La trascendencia de cada interacción, de cada click o de cada me gusta es mayor de la que imaginamos.

Así como en nuestra cuenta personal buscamos, en parte, cuidar el contenido que compartimos, y a quién se lo compartimos, lo mismo vale para un negocio. En la virtualidad también construimos la imagen, la identidad de nuestra marca. Definimos y formamos una reputación.

Y todo esto llega a nuestra audiencia, la conmueve en sus intereses y en sus necesidades. Si nuestros métodos son los correctos lograremos brindar una solución a dichas necesidades, les demostramos que podemos resolver su problema. Y, los usuarios, lo sabemos porque todos lo somos, siempre actuamos en pos de clausurar nuestras incomodidades.

Entonces, si lo pensamos así, no hay negocio que no necesite un plan de marketing digital en 2022. El tránsito de clientes está hoy en las redes sociales, en los blogs y medios digitales, en los e-commerce. Al menos ahí comienza todo, con una búsqueda o una consulta. Estar ahí, en la primera opción de google, no es una opción que tienen las empresas sino una necesidad.

