¿Qué ventajas tiene SD-Wan vs. infraestructuras físicas?

En el último par de décadas, los evidentes avances en materia de digitalización empresarial están planteando nuevos retos a las pequeñas y medianas empresas que quieren contar con entornos seguros para garantizar el correcto funcionamiento de las tecnologías en las que van a invertir.

La disponibilidad de sus archivos en la red cumple un rol preponderante en este sentido. Debe ser capaz de respaldar la transformación digital de las compañías dándoles la tranquilidad de que sus documentos permanecen a salvo en caso de problemas. Como parte de los desafíos subyacentes, las empresas deben encargarse de optimizar el rendimiento de las redes de área extensa o WAN.

Existen varias soluciones diseñadas específicamente para dar respuesta a estas preguntas sobre cómo respaldar sus archivos en Internet, desde las infraestructuras físicas que dominaron la escena hasta hace unos años, hasta las alternativas por las que se puede optar en sistemas SD-Wan. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos entornos y por qué la mayoría se decanta por el último?

¿Qué es el SD-Wan, la tecnología preferida de los empresarios que buscan respaldo?

La Red de Área Extensa Definida por Software, o SD-Wan, es una tecnología que permite, mediante aplicaciones y programas, realizar la gestión de todos los componentes de hardware internos de una organización. Es decir, a diferencia de las infraestructuras físicas, aprovecha sabiamente el potencial de Internet para ofrecer un backup de los documentos indispensables para que una organización funcione como se espera que lo haga. Al trabajar en línea, deja de ser imprescindible que los integrantes de las plantillas se encuentren limitados al concurrir a un mismo lugar físico.

Así como los servicios de almacenamiento en la nube están de moda entre los usuarios particulares, también las empresas entienden que el cloud storage es el futuro de sus respaldos Pensando en la expansión internacional, un anhelo frecuente de las grandes sociedades, adoptar una Red de Área Extensa Definida por Software es clave para llevar su potencial a otros mercados.

¿Por qué las empresas se decantan por las redes SD-Wan?

Informes recientes dicen que 2 de cada 3 empresas españolas ya han adoptado las redes SD-Wan. No es extraño, ya que asistimos todo el tiempo a la evidencia de que ésta es una oportunidad superadora respecto a las infraestructuras físicas Pero, ¿cuáles son sus ventajas concretas?

Rendimiento mejorado : las redes SD-Wan no sólo proporcionan un rendimiento espléndido sino que es fácil combinarlas con mecanismos de respaldo y recuperación. Respecto de las infraestructuras físicas son mucho más versátiles y adaptables, claro.

Mayor agilidad : los routers basados en esta tecnología posibilita agregar o quitar redes según las necesidades a cada momento, liberando a los profesionales de TI de tener que desplazarse hasta el sitio donde esté la compañía cada vez que quieran gestionar las redes.

Reducción de costos : al no depender de una estructura restringida sino maleable, y como las redes SD-Wan se están popularizando, sus costos tienden a bajar. Los sistemas físicos, como están dejando de ser la primera elección de las empresas, se están encareciendo.

Mayor seguridad : La Red de Área Extensa Definida por Software proporciona un mayor nivel de seguridad al cifrar el tráfico de las conexiones WAN a medida que se distribuyen por diversas ubicaciones. Incluso en caso de problemas de conectividad, esta tecnología puede segmentar la red para minimizar los efectos negativos y proporcionar visibilidad del tráfico de la red para identificar amenazas. Las infraestructuras físicas no sufren ataques con tanta frecuencia pero su capacidad para sobreponerse a uno es prácticamente nula.

¿Cuál es la mejor alternativa para tus respaldos?

Si aún no estás convencido de dar el salto de las infraestructuras físicas a las redes SD-Wan, es perfectamente comprensible. Hay quienes se sienten seguros en los entornos físicos. Sin embargo, debes ser consciente de que como todas las grandes multinacionales invierten en redes SD-Wan, aquellos que se encargan de su desarrollo están dedicando más tiempo a estas soluciones. Como resultado de ello, no es difícil imaginar que las infraestructuras físicas vayan perdiendo relevancia, y acaben siendo descuidadas. Lo recomendable es adoptar las redes SD-Wan no sólo para explotar toda la capacidad del negocio, sino además para evitar que la competencia se te pueda adelantar.