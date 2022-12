¿Cuánto tiempo de vigencia debe tener mi pasaporte para ir a Estados Unidos en 2023?

El pasaporte para ir a Estados Unidos es fundamental. No podrás entrar al país ni hacer tu visa si no contás con uno. Es necesario que el pasaporte para ir a Estados Unidos se encuentre vigente en el momento del procesamiento consular y, además, se sugiere, aunque no es obligatorio, que tenga una vigencia mayor o igual a los seis meses.

Existe un convenio muy limitado entre los Estados Unidos y otros países, por el cual algunos pasaportes de estas nacionalidades no están obligados a cumplir con el requisito de los seis meses de vigencia por delante para poder ingresar al país de destino.

Para poder saber si perteneces a este grupo de convenios podés consultar por el “six month club» y acceder al listado completo de países que cuentan con este beneficio.

También es importante que sepas que el pasaporte en donde vayas a poner tu visa debe cubrir el tiempo que vayas a pasar allí.

¿Es lo mismo la validez de la visa y la del pasaporte para ir a Estados Unidos?

Esto suele confundirse y es totalmente fácil generar un malentendido debido a no conocer las diferencias entre el vencimiento de la visa y el del pasaporte para ir a Estados Unidos.

La validez de una visa es determinada por un oficial consular al momento de tu solicitud, es decir, cuando tu entrevista ha concluido y la visa está aprobada. En el caso de las visas de turista o de negocios la validez puede extenderse hasta diez años si es que el vencimiento del pasaporte lo permite. Ahora bien, no hay que confundir esto con el tiempo que un turista puede permanecer en los Estados Unidos.

Cada vez que una persona ingrese a los Estados Unidos, un oficial de inmigración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se encargará de determinar el tiempo máximo que puede permanecer para cumplir con el motivo del viaje.

¿Qué pasa si tengo una visa válida en un pasaporte vencido?

Ya hemos mencionado que es posible que cuentes con una visa que dure diez años, pero ¿Qué pasa si el pasaporte no tiene esa validez?

Si tu pasaporte está vencido no hay forma de que realices el viaje. Sin importar la validez que tenga tu visa tu pasaporte es primordial. Es por esto que muchos recomiendan que, aunque tu pasaporte no vaya a vencer pronto, de todas maneras intentes hacer uno nuevo justo antes de tu entrevista, para que, de esa manera, no pierdas la validez.

¿Querés saber más sobre tu pasaporte para ir a Estados Unidos?

Enterate de cual es el tipo de visa americana que necesitás leyendo el siguiente artículo: ¿Cómo saber cuál es mi tipo de visa?

También podés visitar el blog de Visa para Estados Unidos en donde encontrarás toda la información que necesitás para poder realizar el viaje que más estaba esperando.